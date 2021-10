Gruseliges Gemüse in Erfurt

Erfurt. An einigen Stellen sind schon Vorboten der Halloween-Feierlichkeiten am 31. Oktober zu entdecken.

Handwerklich begabte Eltern haben dieser Tage besondere Freude, Kürbisgesichter aller Art in die orangenen Früchte zu schnitzen. Die beliebteste Sorte für die Kunst am Kürbis ist der runde Hokkaido, wie er auch in vielen Gruselfilmen zu sehen ist. In der unteren Nordhäuser Straße haben gleich mehrere Anwohner solch grinsende Köpfe auf ihren Türschwellen platziert. Einige schauen böse, anderen wurden sogar Narben in die Wangen geritzt.

Die Halloweenvorbereitungen sind in vollem Gange, bevor sich am Sonntag, 31. Oktober, viele Kinder auf den Weg machen, um in lustigen oder gruseligen Kostümen nach Süßigkeiten an den Haustüren zu klingeln und nach Süßigkeiten zu fragen.