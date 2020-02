Gut beschirmt an Erfurter Lieblingsorte geführt

Einen Blumengruß als Dankeschön gab es für Petra Bischoff als langjährige Vorsitzende des Erfurter Gästeführervereins am Freitag vor dem Rathaus. Sie hat den Vorsitz des 1998 von ihr gegründeten Vereins an Matthias Gose weitergegeben, der neben dieser Aufgabe auch einen leuchtend-grünen Schirm des Weltgästeführerverbandes übernahm – gewissermaßen als weithin erkennbares Arbeitsmittel und Zeichen eines Gästeführers.

Rund 50 Menschen waren gekommen, um bei kostenfreien Führungen die Lieblingsorte der Erfurter Gästeführer kennenzulernen. Der Berufsinteressenvereinigung der Gästeführer ging es darum, den Erfurtern ihre Heimatstadt näher zu bringen, gleichzeitig aber auch für ihren Beruf zu werben, dem es leider an einer offiziellen Anerkennung fehle, wie Petra Bischoff beklagt. Sie werde dem Verein als Mitglied erhalten bleiben und auch bei der Bundestagung dieses Jahr in Straubing vertreten, um sich auch dort für eine Anerkennung des Berufsbildes Gästeführer stark zu machen. „Gästeführer werden als wichtiger Faktor der Tourismusindustrie gebraucht“, sagt Petra Bischoff. Da sei es einfach nicht fair, wenn die Hälfte oder mehr der Einnahmen der Gästeführer schon als Vermittlungsgebühr einbehalten würden, wie dies beispielsweise in Erfurt und Weimar der Fall sei.