Gut Holz für die Kreativ-Werkstatt in Andisleben

Andisleben. Doppelnutzung der alten Andislebener Kegelbahn nimmt zusehens Konturen an.

Eigentlich sei sie inzwischen als historisch zu bezeichnen, ein Denkmal, erklärt Hans Vollrath, denn seit sie erbaut wurde, wurde an ihr kaum etwas verändert. Deshalb hat der Bürgermeister von Andisleben mit seinem Gemeinderat beschlossen, die alte Kegelbahn so zu erhalten, dass sie auch weiterhin genutzt werden kann. Was heißt: An der Bahn wird nichts verändert, das Drumherum allerdings soll vom neu gegründeten Verein Kreativwerkstatt genutzt werden.

Eine Wand der alten Kegelbahn soll künftig für wechselnde Ausstellungen genutzt werden – derzeit wird noch saniert. Foto: Hartmut Schwarz

TLZ-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Dafür wird das Gebäude gegenüber dem Bürgerhaus derzeit hergerichtet. Insgesamt 147.000 Euro stehen zur Verfügung, davon 100.000 Euro Fördermittel der Regionalen Arbeitsgruppe Erfurt-Sömmerda. Das Dach wurde bereits erneuert, die Fassade gedämmt, neue Fenster wurden eingebaut und in den nächsten Tagen wird ein Pellet-Ofen erwartet, mit dem geheizt werden soll. Derzeit hänge es nur noch an den Handwerkern, um Zeit in ihrem Terminkalender zu finden, die Fassadensanierung zu vollenden. Dazu gehöre auch, dass der alte Schriftzug „Gut Holz“ wieder aufgetragen wird – und die Plakette des Nationalen Aufbauwerkes (NAW), die zur Eröffnung 1969 angebracht wurde.

Kreativer Treffpunktfür alle Generationen mitten im Ort

Mit der Kegelbahn wurde damals der 20. Geburtstag der DDR gefeiert. Das Material (einschließlich der zwei Bahnen) wurde zur Verfügung gestellt, gebaut wurde von den Andislebenern nach Feierabend. Drei Männer- und eine Jugendmannschaft füllten die Bahn viele Jahre mit Leben. Einzelne Kegler qualifizierten sich sogar für die DDR-Meisterschaften. Bis über die Wende hielt die Begeisterung an.

Als das Geld für eine Modernisierung fehlte, nahm das Interesse aber zusehens ab. Es gab keine Heizung, keine Toilette und keine Kegeljungen mehr. Nur noch die „alten Herren“ schoben zuletzt eine ruhige Kugel – mehr als zehn Jahre lag die Bahn danach brach.

Der alte Schriftzug soll einschließlich Plakette an der neue Fassade wieder angebracht werden. Foto: Anne-Kathrin Müller

Seitdem war die Kegelbahn immer wieder Thema im Gemeinderat. Es wurde bereits über einen Abriss diskutiert, um auf dem Gelände Garagen zu bauen. Dies sei allerdings schnell wieder verworfen worden – die Erinnerungen an die Mühen beim Aufbau der Bahn waren noch nicht verblasst. Irgendwie habe die Kegelbahn immer zum Ort gehört.

Und so soll es auch bleiben. Vorerst der vordere Teil wurde deshalb wieder mit Leben gefüllt, von einer Gruppe Frauen, die darin seit 2016 eine Kreativ-Werkstatt einrichten, mit Angeboten und Möglichkeiten der Begegnung für Gleichgesinnte im Ort. Seit dem 31. März dieses Jahres ist die „Werkstatt“ ein eingetragener Verein, den Anne-Kathrin Müller und Elisabeth Hemker mit Leben füllen wollen – mit Angeboten und Ausstellungen in der Kegelbahn als festem Domizil.

Unter dem Motto „Einfälle statt Abfälle“ soll es weiterhin regelmäßige Zeichenkurse und Workshops geben – an den Innenwänden der Kegelbahn künftig auch Ausstellungen. Eine Bücher-Tauschstation ist geplant und eine Sammelstelle für kreatives Bastelmaterial.

Für die Gestaltung der Außenfassade hat es im Dorf außerdem einen Ideen-Wettbewerb gegeben. Die gesammelten Vorschläge wurden an die Erfurter Kunst- und Designschule Imago weitergereicht, wo sie für die Fassadengestaltung vereinigt wurden.

Auch dieses Projekt sei in der Fördersumme eingeschlossen und soll zeitnah umgesetzt werden. Das Problem sei, dass die Gelder bis zum 31. Dezember investiert werden müssen. Zum Konzept gehört außerdem den inzwischen planierten Außenbereich am Ufer der Mahlgera neu zu gestalten. Ein Grillplatz sei geplant, eine Tischtennisplatte, es gebe viel Luft nach oben, erklärt der Bürgermeister, der möglichst viele seiner Einwohner zum Mitmachen und Mitgestalten animieren möchte.

Und gelegentlich sollen auch die beiden Kegelbahnen reaktiviert werden, wird zum Ursprung zurückgekehrt. Kegeljungen müssen allerdings mitgebracht werden!

www.kreativ-werkstatt-andisleben.net