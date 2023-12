Gute Nachricht für Erfurter Eltern: Ratsgymnasium gründet zusätzliche fünfte Klasse

Erfurt. Der Platzmangel in Erfurts Schulen hat sich deutlich zugespitzt. Nun reagiert auch ein Gymnasium in freier Trägerschaft darauf. Viertklässlereltern aufgepasst.

Der Stadt gehen die Schulplätze aus, längst haben Gymnasien auch den letzten Raum besetzt, viele haben zusätzliche fünfte Klassen aufgenommen. Für sie fehlen jedoch Lehrer, es fallen etliche Stunden aus. Das wiederum ist ein Landesproblem. Das mit den Räumen eines der Stadt. Überraschend jedoch kam es für beide nicht. Erstmals hatten nun Eltern erfolgreich den Platz an Wunschschulen eingeklagt.

Nun hat die Stadtverwaltung überlegt, man könne Gymnasiasten auch in Grundschulen unterrichten. Das sorgte direkt bei der ersten Verkündung für Gegenwind, in den nächsten Wochen ist eine spannende Diskussion zu erwarten, die unsere Redaktion verfolgen wird.

Ein konstruktiver Vorschlag wurde vor zwei Wochen aus dem Evangelischen Ratsgymnasium laut. Bei einem ersten Informationselternabend wurde das Konzept vorgestellt. Die gute Nachricht vorweg: Es gibt im kommenden Schuljahr zusätzliche Plätze. Denn eine weitere fünfte Klasse wird aufgemacht. Bisher waren es drei, ab kommenden Jahr sind es vier.

Pädagogen stocken Stundenzahl auf

„Wir haben die Räumlichkeiten und das Personal“, sagt Schulleiterin Anke Hamm. Man habe beobachtet, wie sich die Schulplatzsituation in Erfurt immer mehr verschärft hat und nun entschieden, dem ein wenig entgegen zu wirken. Viele der Pädagogen seien noch in Teilzeitbeschäftigungen und könnten nun, durch die zusätzliche fünfte Klasse, auf 100 Prozent gehen. Es bedarf also nicht zwingend weiteren Personals.

Für Erfurt sind das also ab kommendem Schuljahr 26 zusätzliche Plätze für Fünftklässler. Am humanistischen Konzept der Schule wird nichts verändert. Allerdings gebe es eine kleine Öffnung mit Blick auf die Sprachen. Normalerweise beginnen alle in Klasse 5 mit Englisch und Latein. Das wird weiter angeboten, aber neu auch Englisch und Spanisch. Latein kommt dann in der 9. Klasse dazu. Auch Altgriechisch wird weiter angeboten. Der Religionsunterricht ist nach wie vor verpflichtend.

Das Ratsgymnasium, das sich in Trägerschaft der Evangelischen Schulstiftung in Mitteldeutschland befindet, besuchen zur Zeit circa 620 Schülerinnen und Schülern in insgesamt 27 Lerngruppen. Sie werden von 42 Pädagoginnen und Pädagogen in der Altstadt unterrichtet.

Am Ratsgymnasium wird Schulgeld erhoben. Es beträgt aktuell für das erste Kind 150 Euro pro Monat und für das zweite Kind 120 Euro. Für jedes weitere Kind entfällt die Zahlung.

Interessiere Eltern, die ihr Kind am Ratsgymnasium für das Schuljahr 2024/2025 anmelden möchten, sollten einen Termin für das Anmeldegespräch vereinbaren und parallel das Anmeldeformular zusenden.

Zudem sollte sich der folgende Termin im Kalender eingetragen werden: Der Tag der Offenen Tür mit individuellen Schulrundgängen findet am Samstag, 27. Januar von 10 bis 13 Uhr statt.