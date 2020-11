Guten Morgen, Erfurt: Böses Erwachen

Das Rezept jüngst war vielversprechend. Doch als es ans Zubereiten ging, fehlte das passende Gemüse. Blieb nur der Gang zum Tiefkühlregal im Supermarkt. Unterwegs wanderten die Gedanken zurück. Zur Frau Mutter. Der wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Sie war den Sommer über immer am Bevorraten. Einkochen und Entsaften. Die Maschinerie in der Küche lief sehr oft. Und die Regale im Keller füllten sich. Um bei passender Gelegenheit winters hineinzugreifen. Einen Kühlschrank gab es nämlich erst Jahre später.

Ein früherer Nachbar, Herr D., pflegte einige Dekaden später seine eigene Art der Haltbarmachung. Er legte Obst in Hochprozentiges, um an lauschigen Winterabenden den Rumtopf zu genießen. Oder die Schnapskirschen. Nun trug es sich zu, dass Nachbar D. im Keller zugange war, um seiner Bastelleidenschaft zu frönen. Im Eifer des Schaffensprozesses knallte er mit einem Werkzeug an den großen Glasballon mit den in Primasprit ersäuften Herzkirschen. Sogleich hub ein fürchterliches Geschrei an. Dem Ersuchen, ihm zu helfen, wurde gern und ohne zu zögern nachgegangen. Eine Nachbarschaftshilfe mit weitreichenden Folgen: böses Erwachen mit dicker, pulsender Omme und Würgereiz am Morgen.

Eingedenk dessen sollte man doch lieber immer einen gut gefüllten Tiefkühlschrank haben.