Wir können diese unruhigen Zeiten nicht ignorieren. Aber wir können die Woche an dieser Stelle mit einer guten, unaufgeregten Nachricht beginnen, in der nicht ein einziges Virus vorkommt. Fast hätte ich „positive Nachricht“ geschrieben, aber auch das p-Wort hat ja einen Beigeschmack.

Also: An einem kleinen Bachlauf in Erfurt war die Welt ein bisschen aus den Fugen geraten und ist nun dabei, wieder gerade gerückt zu werden. Es ist der Urbach in Urbich. Doch lief er Gefahr, genau diesen Namen zu verlieren. Arrogante Landkartenschnösel von Google Maps und Co. schrieben einfach „Linderbach“ ins Internet.

Der Ortsteilrat kämpfte um den Bach, dem Urbich auch seinen Ortsnamen zu verdanken hat. Ein eigenes Straßenschild wurde besorgt, alle möglichen Stellen angeschrieben. In den städtischen Verzeichnissen ist der korrekte Name vermerkt, aber das half nichts.

Bis ein Mitarbeiter des Umweltamtes in der Zeitung über den falschen Linderbach las und die Mühen des Ortes mit professionellem Engagement unterstützte. Jetzt teilte er mit, dass beide zuständigen Landesämter das landesweit gültige hydrologische Gewässernetz aktualisieren und anpassen wollen.

Ab Jahresende wird in den öffentlich zugänglichen Geodaten wieder der Urbach fließen.