Guten Morgen Erfurt: Drei Räder zur Achtsamkeit

Ein Dreirad am Fahrbahnrand, da kann die kleine Fahrerin oder der junge Fahrer nicht weit sein. Denkt sich jedenfalls der Autofahrer bei der Durchfahrt eines Ortes auf der Ostsee-Insel Usedom und tritt eilends auf die Bremse, selbst wenn er sich ans Limit hält. Schließlich könnte das Kind auf die Straße laufen. Wer dann zum zweiten Mal den Ort passiert, fragt sich, ob es eine besondere Bedeutung haben könnte, dass das Dreirad ausgerechnet an einem Engpass vor dem Dorfkrug „geparkt“ ist. Allemal fällt beim Langsamfahren und dritten Vorbeikommen dann auf, dass die letzte Tour mit dem Dreirad schon ein paar Tage her sein muss. Spinnenweben geben Aufschluss über eine schon längere Standzeit des Fahrzeugs. Ein Kind? Weit und breit nicht zu sehen. Und dann fällt endlich auch bei mir der Groschen: Das Dreirad steht hier und ergänzt ein Tempo-Schild, das die kurze Ortspassage auf 50 km/h gedrosselt wissen will. Es mahnt Obacht zu geben auf jüngere Verkehrsteilnehmer. Das Kinderfahrzeug am Bordstein verfehlt seine Wirkung nicht. Auch bei der zehnten, zwölften Passage auf dem Weg zum und vom Strand.

Bestimmt gibt es ein dazugehöriges Verbot zum Aufstellen von Fahrzeugen am Bord des Fußwegs. Aber die Begeisterung darüber bleibt, welche Wirkung kleine Dinge mit drei Rädern haben können.