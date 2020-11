Noch sind die Temperaturen in einem Rahmen, dass in Klassenräumen nicht extra Heizpilze aufgestellt werden müssen. So verweichlicht scheint die Jugend heute jedenfalls nicht, dass nicht Schal, Mütze und eine dicke Jacke für den Moment reichen würden, damit einem nach intensivem Stoßlüften beim Aufzeichnen des Graphs einer linearen Gleichung gleich das Geodreieck festfriert.

Wenn es im Klassenraum so kalt wird, dass man seinen eigenen Atem sehen kann, dürfte das dieses Jahr nicht nur ein Fall für den Chemielehrer sein, der seinen Vortrag zu kalter Luft und gasförmigem Wasser und Kondensation darauf aufbauen kann: Der sichtbare Atem lässt jeden, der geradeaus denken kann, auch bestens erkennen, wo wir unsere Aerosole so alles hin atmen, wenn wir keine Maske tragen –wobei die Aerosole weit länger bleiben, als der Atem sichtbar . Neben dem beliebten Kreideholdienst und unbeliebten Tafelwischdienst gibt es in einigen Schulen eine neu verteilte Aufgabe. Die „Stoßlüftungsbeauftragten“, durch den Besitz einer Uhr mit Stoppuhr und Wecksignal qualifiziert für diesen Job. Einen, den man auch nur 2020 überhaupt verstehen kann. Immer wenn’s piept, müssen sie dafür sorgen, dass die Fenster aufgerissen und die kalte Frischluft reingelassen wird.