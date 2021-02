Guten Morgen, Erfurt: Fette Mäuse in der WG

Gestern wurde nach altem Brauch der letzte Christbaum rausgehauen. Es wird aber auch Zeit. So kann es passieren, dass hinter der Jubelstaude Dinge sichtbar werden, verhuschte Lebewesen, von deren Existenz man bis dahin nichts bemerkt hatte. Oder nicht bemerken wollte. Die Rede ist von den berüchtigten Wollmäusen, die sich in dieser Jahreszeit besonders wohl in deutschen Gemächern fühlen.