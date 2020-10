Guten Morgen Erfurt: Man kann ja mal nachhaken

Wenn sich unverhofft neue Blickwinkel ergeben, kann das eine ganz spannende Sache sein. Na ja, manchmal auch eine nervige. Wer kleine Kinder hat, könnte meist locker einen ganzen Roman schreiben. Nicht wenige junge Eltern tun das oder lassen andere im Internet an den verschiedensten Erlebnissen teilhaben. Eigentlich schade, dass viele Dinge mit dem Wachsen der Kinder im Lauf der Zeit nicht mehr so präsent sind. Manchmal reicht es, sich auf einem Gang im Krankenhaus wartend zu langweilen und man wird vom Blickwinkel eines Kindes überrascht. „Wie heißt deeer nochmal?“, fragte ein etwa Vierjähriger an der Hand seines Papas und meinte seinen neugeborenen Bruder. Die Antwort des Vaters kommentierte der Knirps mit: „Kooomischer Name!“ – „Findest du?“, so der Herr Papa breit grinsend. Den habe die Mama ausgesucht. „Wieso?“, wollte der Kleine wissen. Dass er bei Spielen verloren habe und darum nicht bestimmen durfte, räumte der Papa ein. Wahrscheinlich ließ der Junior nicht locker, aber die beiden entschwanden außer Hörweite. Den Namen, den ich hier aus Datenschutzgründen nicht nenne, fand ich ungewöhnlich. Aber kurz und knackig. Jedenfalls wird das Kind später beim Ausfüllen von Formularen nicht daran verzweifeln. Und der Bruder wird sich dran gewöhnt haben.