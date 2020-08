Guten Morgen, Erfurt: Ohne Gift und Kohlendioxid

Dass wir eine Feldmaus-Plage haben, ahnte ich lange, bevor es das erste Mal in der Zeitung stand. Es verging kein Tag, an dem nicht mindestens fünf dieser Korndiebe genau vor mir über irgendeinen Radweg huschten. Ich Stadtkind wusste damals nur nicht, dass es eine Plage war. Es waren einfach sehr viele Mäuse. Viele huschten über den Radweg, manche lagen platt gedrückt auf dem Asphalt. Wie das passieren konnte, lernte ich, als ich eines Tages einer Maus geschickt mit dem Vorderrad auswich, das dumme Ding aber einen Haken schlug und in mein Hinterrad lief. Es machte ein doofes Geräusch, wie wenn man eine Brause öffnet. Trotzdem entschloss ich mich, die Liste der Vorteile des Fahrradfahrens um einen Punkt zu erweitern. Zu dieser Zeit wusste ich bereits, dass wir es mit einer Plage zu tun haben. Nun hatte ich bewiesen, dass Fahrradfahren auch das giftfreieste, umweltfreundlichste Mittel gegen die Mäuseplage ist. Umweltfreundlicher als die Autos, die auf der „Straße der Feldmäuse“ unterwegs sind. Diese Straße führt von Sachsenhausen nach Großobringen im Weimarer Land, und als ich da am Wochenende lang radelte, sah ich bestimmt 1000 flach gequetschte Feldmäuse auf dem einen Kilometer.

Bvupt nbdifo {xbs ojdiu wjfm boefst/ Bcfs tjf tupàfo nfis Lpimfoejpyje bvt bmt jdi bvg nfjofn Sbe/