Guten Morgen Erfurt: Parkstreifen für Handys

Farbige Klebestreifen auf dem Boden gehören mittlerweile schon seit dem Frühjahr an vielen Stellen zu unserem Alltag. Beim Bäcker, vor der Apotheke oder sogar am Bratwurststand - wenn der Grill nicht gerade wegen des Lockdowns kalt bleibt.

Und an der Kasse im Supermarkt sind die aufgeklebten Linien zum Abstandhalten sogar sehr angenehm. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, dass mir in den vergangenen Monaten jemand seinen Einkaufswagen in die Hacken gerammt hat. Was früher gang und gäbe war. Das kann sogar sehr schmerzhaft sein, passierte aber meist nur in Form eines leichten, ungeduldigen Anditschens, dafür dann gleich mehrfach. Beschleunigt hat das den Vorgang des Schlangestehens nicht.

Wenn ich nun – dank Corona und ebenfalls seit Monaten - im Homeoffice am Rechner sitze, erreicht mich der ein oder andere Anruf nicht mit dem üblichen Klingeln des Mobiltelefons. Verzeichnet ist in solchen Fällen ein verpasster Anruf, obwohl ich mich keinen Millimeter vom Fleck gerührt habe. Wie soll ich da was verpassen?

Kollegen, die mich telefonisch nicht erreichen, schreiben, dass mein Mobiltelefon ewig besetzt sei. Des Rätsels Lösung ist der mangelnde Empfang. Es gibt tatsächlich Stellen auf meinem Schreibtisch, da zeigt das Display null Balken an. Zwei bis drei wären besser, aber selbst einer würde zum Kommunizieren reichen.

Wo genau ich Netz fürs Handy habe, zeigen mir jetzt meine ganz persönlichen Klebestreifen an. Wird es richtig eingeparkt, klingelt es auch korrekt, wenn jemand anruft.