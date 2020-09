Ich habe Post bekommen – aus Hamburg. Per Such-Maschine wurde ich aus dem World Wide Web gezupft – und kritisiert. Wegen des Berichtes über den Skaterpark in Döllstädt in dieser Zeitung. Kritisiert wurde, die von mir genutzte Schreibweise „Skaterpark“. Exakt so geschrieben, wie es von der Gemeinde auf einer großen Tafel am Eingang auch geschrieben wurde. Denn richtig würde es heißen „Skatepark“. Die Erklärung dafür, wurde mitgeliefert: Schließlich heißt es auch Fußballplatz und nicht Fußballerplatz. Wie aus der Post hervorging, scheint die vermeintlich falsche Schreibweise ein bundesweites Problem zu sein, das nicht in den Griff zu bekommen ist und organisierte Aufklärung erfordert. Absender war die Kampagne „Es heißt Skatepark“. Diese Post brachte mich mehrfach ins Grübeln. Skaterpark muss in diesem Zusammenhang auch deswegen falsch sein, weil damit ein Park für Freunde des Kartenspiels gemeint sein kann – bei dem Skaterinnen keinen Zutritt haben. Nur müsste der dann nicht Skatpark heißen? Und warum heißt es Fußballplatz und nicht Fußballerplatz? Letztere Bezeichnung wäre treffender – schon wegen der Mehrheitsverhältnisse. Ein Fußball beschäftigt 22 Fußballer... Fragen über Fragen. Vielleicht gründe ich auch so eine Initiative, wenn ich mit meiner Zeit nichts mehr anzufangen weiß...