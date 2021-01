Guten Morgen: Körperertüchtigung für Ignoranten

Es gibt sie noch, die Rücksicht, die Disziplin, die Einsicht. Im hessischen Allendorf, einer 4000-Einwohner-Stadt, ist man dieser Tage im Fokus der Außenwelt. Und was sieht die, wenn sie durchs Vergrößerungsglas auf die Gegend zwischen Gießen und Marburg schaut? Einen Inzidenzwert von Null. Tatsächlich: Null. Der Bürgermeister erklärt sich das damit, dass seine Schäfchen den Ernst der Lage erkannt haben und sich ganz einfach an die Corona-Regeln halten. Geht doch, möchte man ausrufen.

Wo es nicht geht, helfen zuweilen nur drastische Maßnahmen. Und die können durchaus ungewöhnliche Züge annehmen. Rund 12.000 Kilometer vom braven Allendorf entfernt liegt die idyllische indonesische Insel Bali. Bewaldete Vulkanberge, typische Reisfelder, Strände, Korallenriffe - ein Sehnsuchtsort. An dessen Stränden man sich aber nicht so vorbildlich verhält, wie in Allendorf. Es gibt zu viele Maskenmuffel. Und man hat festgestellt, es sind fast nie Asiaten. Amerikaner und Europäer fallen dort vor allem durch Wissenschaftsboykott auf. Und jetzt hat man dort die Faxen dicke. Wer mit ohne Maske erwischt wird, muss ersatzweise Liegestütze machen, falls er die neun Euro Strafe nicht zahlen kann oder will. Hängt der Mund-Nase-Schutz unter dem Riechkolben, kommt der Ignorant mit 15 Liegestützen davon. Oder er muss, falls das sein körperlicher Zustand nicht zulässt, Kniebeuge machen.

Coole Idee. Man stelle sich das mal vor, letzten Samstag, auf dem Domplatz. Die Polizei ordnet für die Verweigerer Liegestütze und Kniebeugen an, anstatt sich den Mund fusslig zu quatschen. Das Bild einer horizontal keuchenden Muffel-Menge hätte bestimmt irgendwie zum Schmunzeln animiert.