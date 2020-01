Händler in Sorge: Parkhaus Löbertor in Erfurt auf der Kippe

Ob das Parkhaus Löbertor nach Jahren der Vorbereitung und der Diskussion nun kommt – oder doch nicht, ist wieder offen. Zumindest sieht der Stadtrat noch Klärungsbedarf. Das bereitet den Händlern Sorge, die auf den Bau am Ende der südlichen Einfahrtsschneise warten.

Wegen einiger Anträge der Fraktionen zum Thema hatte der Stadtrat im November kein grünes Licht gegeben. Die Formalitäten für den Bebauungsplan ALT 424 „Löbertor“ wurden nicht auf den Weg gebracht, sondern noch einmal in die Ausschüsse verwiesen. Dabei geht es beispielsweise um ausreichend Fahrradstellplätze und Flächen für Kunst und Kultur, aber auch um grundlegende Ansinnen, den Bau von Hotel und Supermarkt loszukoppeln vom Parkhaus (Linke) beziehungsweise eine Parkpalette als Alternative zum Parkhaus (Mehrwertstadt und Grüne) zu erwägen.

Vor allem die kleinen, inhabergeführten Ladengeschäfte auf der Langen Brücke warten laut Hans-Jochen Spilker vom Verein City-Management „sehnsüchtig auf diese Investition, weil sie sich einen Impuls für ihren Umsatz versprechen“. Die neuen Widerstände gegen das Parkhaus beschäftigten die Arbeitsgruppe Mobilität in der jüngsten Sitzung. Mit dem Ergebnis, dass sich die AG erneut für die Umsetzung des Bauvorhabens ausspricht, wie der Vorsitzende Jörg Kallenbach betont. Solche Arbeitsgruppen zu verschiedenen Bereichen wurden von IHK und Verwaltung ins Leben gerufen, um die Innenstadt zu stärken. Sie nahmen Vertreter aus Wirtschaft, Handel, Institutionen und Vereinen mit ins Boot.

Andrea Storm-Eidam hakt nach: „Nicht nur für Händler und Geschäftsleute, auch für Anwohner und die Bevölkerung vom Land oder für Alte und Kranke ist es wichtig, dass sie mit dem Auto kommen können – trotz der Straßenbahnhaltestelle in der Regierungsstraße.“ Die Friseurmeisterin hat ihren Laden auf der Langen Brücke. Sie verkauft auch Perücken an krebskranke Menschen, die, so ihre Erfahrung, dafür oft schon eine gehörige Portion Mut aufbringen müssen. „Die kommen nicht mit der Straßenbahn, genauso wenig die Leute aus dem Umland, die einkaufen oder bummeln wollen.“

Zudem sei es kein Problem der Langen Brücke allein, wenn das geplante Parkhaus in Frage gestellt werde. Der hintere Teil des Angers, die Eichenstraße und die Paulstraße bekämen den ersatzlosen Wegfall von Parkflächen ebenso zu spüren. „Eine autofreie Zone ist hier utopisch“, sagt sie. „Und wo sollen Anwohner parken?“ Wenn das Parkhaus gebaut wird, verspricht sich die Friseurmeisterin davon auch eine entspanntere Verkehrssituation auf der Langen Brücke. „Es macht mich manchmal sprachlos, wenn ich sehe, wie zwischen starkem Liefer- und Autoverkehr noch Fußgänger, Radfahrer oder Kinder mit dem Roller die Straße nutzen.“

„Die Lange Brücke werden wir verlieren“, sieht die städtische Citymanagerin Patricia Stepputis ein Problem, sollte das Parkhaus nicht kommen. Losgekoppelt verwirklicht würden Hotel und Supermarkt zwar eigene Stellflächen anbieten, aber die öffentlichen trotzdem wegfallen. Im Gespräch mit den Händlern des Quartiers hat sie erfahren, dass bereits viel Kundschaft aus Südthüringen weggebrochen ist. Aktuell stehen fünf Läden auf der Langen Brücke leer.

Andrea Storm-Eidam unterhält sich ebenfalls viel mit Händlern und potenziellen Ladeninhabern. „Ich habe von mehreren Geschäftsideen gehört, die gut hierher passen würden, aber auf Eis liegen, weil das Parkhaus auf der Kippe steht“, berichtet sie. Eine Stadt lebe ja nicht von den Filialen und Ketten, die es überall gibt, sondern von den kleinen, individuellen Läden. „Diese Händler ziehen das Publikum an, das die Städte lebendig macht, wenn das Besondere wegfällt, verliert eine Stadt allmählich ihre Lebendigkeit“, befürchtet sie und wartet wie andere gespannt auf die Entscheidung des Stadtrats.

Auch die Citymanagerin hofft, dass diese zugunsten des Parkhauses fällt und das Quartier sich weiter entwickeln kann. „Mein kleiner Traum wäre so eine Art Schulterschluss der Händler, um über der Langen Brücke solch eine Installation wie über der Krämerbrücke hinzukriegen“, sagt Patricia Stepputis. Und mit dem Parkhaus wäre auch eine Lücke der Besucherströme geschlossen. Wohnen, Leben, Arbeiten und Kultur gemeinsam macht ihrer Ansicht nach eine funktionale Stadt aus.