Haftbefehl wegen versuchten Mordes: Spezialkräfte nehmen Mann in Erfurt fest

Erfurt. Bei einem nächtlichen Polizeieinsatz konnten Spezialkräfte einen gesuchten Erfurter in einer Wohnung in der Tungerstraße festnehmen.

Spezialkräfte des Landeskriminalamtes Thüringen rückten in der vergangenen Nacht in der Tungerstraße in Erfurt an. Gegen einen 24-Jährigen lag ein Haftbefehl wegen versuchten Mordes vor.

Der mutmaßliche Täter soll am vergangenen Mittwochabend gegen 20 Uhr einen 38-jährigen Mann in Erfurt in der Scharnhorststraße mit einem Gegenstand attackiert und verletzt haben.

Opfer rettet sich in Supermarkt

Das Opfer konnte sich in einen nahe gelegenen Supermarkt retten und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Der nun festgenommene 24-jährige Tatverdächtige stammt aus Erfurt und ist der Polizei wegen Drogen- und Eigentumsdelikten bekannt.

Das LKW konnte den mutmaßlichen Täter in einer Wohnung in der Tungerstraße festnehmen. Im Laufe des heutigen Tages soll er dem Haftrichter vorgeführt werden.

