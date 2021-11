Straßenbahn in der Erfurter Altstadt.

Haltestelle in Ilversgehofen wird barrierefrei

Ilversgehofen. Der Umbau beginnt am 16. November.

Die Straßenbahnhaltestelle Salinenstraße, Gleis 1, wird barrierefrei umgebaut. Der Umbau dauert vom 16. November bis 3. Dezember, kündigen die Verkehrsbetriebe an. Die Nutzung dieser Haltestelle sei während dieser Zeit nicht möglich. Ein Ersatzhalt werde in der Magdeburger Allee zwischen Salinenstraße und Oststraße errichtet. Eine Barrierefreiheit am Ersatzhalt könne auf Grund der Befahrung des Individualverkehrs nicht gewährleistet werden.