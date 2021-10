Handgemachtes und Kreatives im Stadion-Parksaal in Erfurt

Erfurt. Viele Ideen zum Selbstgestalten, dazu das passende Material – das gibt es am Wochenende, 9. und 10. Oktober 2021, im Stadion.

Der 5. Erfurter „Handmade & Kreativmarkt“ startet als einer der ersten nach der Corona-Pause in den Herbst. Neben den Stammausstellern bringen auch viele neue Anbieter in der vollen Halle die Neuesten Design- und Kreativtrends für den Herbst mit. Die Bereiche Stoffe, Wolle, Nähen und Handgemachtes präsentieren die neuen Kollektionen für den Herbst. Viele Stoffhändler aus Deutschland und den Niederlanden bringen eine Riesenauswahl an Stoffen, Wolle, Kurzwaren und Zubehör mit.

So wird der Parksaal der Arena am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Oktober, zum Platz für unabhängiges Design, originelle Ideen und zum Treffpunkt für alle, die mit ihrer (Hand)-Arbeit neue Wege gehen und Alternativen zum Mainstream und Massenware bieten oder suchen. Designer aus ganz Europa bringen ihre neuesten Kollektionen mit und viele Labels zeigen Unikate.

Die Besucher können sich inspirieren lassen und Ideen, neue Trends, die passenden Techniken kennenlernen und das nötige Material dazu gleich erwerben. Es muss aber nicht immer das Neueste sein. Am Stand von Reinhold Jakob aus Bürstadt gibt es eine Riesenauswahl an antiken Knöpfen und Perlen aus Böhmen. Aussteller aus den Niederlanden, Frankreich, Luxemburg und Polen sind zum ersten Mal in Erfurt und präsentieren Trends aus anderen Ländern. Natürlich gibt es bei dutzenden Künstlern aus insgesamt sieben Nationen auch Kleidung, Gemälde, Kunstwerke, Designobjekte, Holzobjekte und Edles für Zuhause. Viele Workshops und Vorführungen laden zum Mitmachen ein.

9. Oktober: 10-18 Uhr, 10. Oktober: 10-17 Uhr. Eintritt: 4 Euro Erwachsene; Rentner, Studenten, Azubis, Schwerbehinderte und Schüler ab 14 Jahren 3,50 Euro. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist vorgeschrieben.