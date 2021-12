Happy End für spazierfreudigen Schäferhund in Erfurt

Erfurt Am frühen Samstagmorgen macht sich ein Schäferhund in Bischleben allein auf die Pfoten und spaziert davon. Das ruft die Polizei auf den Plan und fast hätte der Ausflug im Teierheim geendet.

Die Beamten der Erfurter Polizei erreichte am frühen Samstagmorgen die Mitteilung, dass in der Ortslage Bischleben ein Schäferhund ohne jegliche Begleitung eines Zweibeiners an der Hauptstraße unterwegs sei.

Tatsächlich konnten die eingesetzten Polizeibeamten den Schäferhund feststellen. Mit schmackhaften Leckerlies ließ sich der Vierbeiner schnell korrumpieren und an die Leine legen, so die Polizei.

Da Ermittlungen zum Hundehalter vorerst ergebnislos verliefen, wurde eine Tierheimunterbringung angedacht. Noch bevor dieses Vorhaben in die Tat umgesetzt werden konnte, erschien jedoch der Hundehalter, welcher seinen Vierbeiner bereits gesucht hatte, vor Ort und nahm die Fellnase freudvoll in Empfang.

