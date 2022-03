„Hau-Bahnhof“: Bitte nicht wörtlich nehmen

Erfurt. Durch zwei defekte Buchstaben der Leuchtschrift an der Unterführung zu den Straßenbahnhaltestellen gibt es jetzt einen „Hau-Bahnhof“.

„So schnell kann’s gehen“, geht es vielleicht derzeit dem einen oder anderen Abendspaziergänger, der zu dunkler Stunde am Erfurter Bahnhof vorbeikommt, durch den Kopf. Durch zwei defekte Buchstaben der Leuchtschrift an der Unterführung zu den Straßenbahnhaltestellen wird der „Hauptbahnhof“ durch die entstehende Lücke zum „Hau-Bahnhof“. So schuf der Zufall ein Wortspiel, das für einige Vorbeikommende zum Fotomotiv wird, aber wohl bald durch den Einsatz neuer Leuchtmittel wohl nur eine temporäre Installation bleibt. Schon tagsüber ist der Bahnhof durch viele Pendler ein hochfrequentierter Ort. An den Abenden treffen sich hier seit den Lockerungen der Pandemiemaßnahmen auch wieder vermehrt Menschen, um in die Stadt auszuschwärmen.