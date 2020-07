Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hauptzollamt Erfurt entdeckt 38 Kilogramm unversteuerten Tabak

Beamte des Hauptzollamts Erfurt haben in Chemnitz 38 Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabak im Wert von 3200 bis 3600 Euro beschlagnahmt. Die Ermittler fanden die Ware am Mittwochnachmittag bei der Kontrolle eines Tabakwarenhandels in dessen Lagerräumen, wie das Hauptzollamt am Freitag mitteilte. Der 36 Jahre alte Geschäftsführer habe keine Erklärung dafür gehabt, dass keine Steuerzeichen an der Ware angebracht waren.

Den Angaben zufolge kam der Tabak aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Da neben den Großverpackungen auch kleinere, bereits abgefüllte Dosen ohne Aufschrift gefunden wurden, lag der Verdacht nahe, dass diese zudem weiterverkauft werden sollten. Gegen den Tabakwarenverkäufer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Steuerhehlerei eingeleitet. Der Wasserpfeifentabak wurde sichergestellt.

Weitere Polizeinachrichten: