„Heimat Trio“ als Live-Stream

Erfurt. Von einem Konzert und Workshop des Projekts „Heimat Trio“, entstanden in Erfurt, erfahren die Besucher eines Live-Streams im Internet.

Einen langgehegten Wunsch erfüllte sich der Erfurter Schlagzeuger Marcus Horn mit dem Projekt „Heimat Trio“. Drei Musiker vertonten Volksweisen und Heimatmelodien, die ihren Ursprung in Thüringen haben, arrangiert für Jazztriobesetzung. Zu erleben sind Konzert und Entstehungs-Workshop am Samstag, 2. Oktober, 16 Uhr, im Live-Stream auf dem MusicArtSchool Youtube Channel. An Bass und Gitarre: Hyunyung John Kim, am Flügel: Arseniy Lukyanenko, am Schlagzeug: Marcus Horn.

