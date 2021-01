Heimweh nach Schule

Wer hätte das für möglich gehalten? Ich jedenfalls nicht. Unser Schulkind, schon 16 Jahre alt, schleicht leise maulend durchs Haus, weil es am ersten offiziellen Schultag dieses Jahres den Unterricht oder wenigstens die Aufgaben vermisst. Einfach kein Reinkommen bei der Thüringer Schulcloud. Da wird die Zeit bis zum Mittagessen lang. Oder das Moped in der Garage bekommt schon am Vormittag Besuch von seinem persönlichen Schrauber.

Phasen, in denen das Internetportal für Schüler hoffnungslos überlastet ist, gab es hin und wieder in den vergangenen Monaten. Meist klimpert es jedoch im Nachbarzimmer fröhlich, während ich an meinem Schreibtisch zu Hause im Homeoffice schreibe, telefoniere, recherchiere. Im Gegensatz zum Präsenzunterricht mit persönlicher Anwesenheit in der Schule muss der Knabe ja auch nicht um 7 Uhr im Bus sitzen.

Ein bisschen kann ich das Grummeln nachvollziehen. Mit den Kollegen nur am Telefon oder bei einer Videoschaltung zu kommunizieren, ist auch nicht gerade spaßpreisverdächtig.

Die Nachricht von Thüringens Bildungsminister Holter, er wolle die Winterferien schon Ende Januar starten lassen, rief jedenfalls keinerlei Begeisterung bei unserem Jüngsten hervor. Ich werde ihn wohl mal an das Riesenplus erinnern. Ausschlafen ist eine feine Sache.