Heizkosten, Wohnungsnot, soziale Spaltung – Grüne laden zur Diskussion in Erfurter Café Mehlhose

Erfurt. Leerstand contra Wohnungsnot. Der Stadtumbau ist ein konträr diskutiertes Thema – eine Runde in der „Mehlhose“ verspricht Brisanz.

„Wohnungspolitik in Ostdeutschland: Wie umgehen mit hohem Leerstand, starker Segregation und steigenden Heizkosten?“ Diese Frage steht über einem politischen Forum am Dienstag, zu dem die Grünen der Stadt ins Café „Mehlhose“ einladen.

Herausforderungen der Wohnungspolitik in der Diskussion

Im Podium sitzen Kassem Taher Saleh (Grüne), Mitglied im Bundestag; Tobias Knoblich, Dezernent für Stadtentwicklung und Kultur der Landeshauptstadt Erfurt; Frank Emrich, Geschäftsführer des Verbands Thüringer Wohnungswirtschaft und weitere Gästen. Bei der Diskussion geht es um die Herausforderungen für die Wohnungspolitik: Ein hoher Leerstand im ländlichen Raum und Wohnungsknappheit in den Großstädten. Insbesondere in Erfurt, Jena und Weimar ist dabei auch eine starke Segregation zu verzeichnen. Die soziale Spaltung ist in Ostdeutschland deutlich stärker. Erfurt nimmt hier deutschlandweit eine Spitzenposition ein. Teilnehmern sollen verschiedene Perspektiven auf diese vielfältigen Herausforderungen diskutiert werden.

Dienstag, um 18 Uhr, im Café Mehlhose