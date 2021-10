Heizlüfter statt fester Heizung für Erfurter Berufsschüler

Erfurt. Umbau der Ex-Parteischule behindert Unterricht der Berufliche Fördereinrichtung der Gropius-Schule

Im Herbst kommenden Jahres soll aus der einstigen Bezirks-Parteischule am Südpark die zentrale Ausbildungsstätte des bundesdeutschen Zolls entstanden sein. Angesichts dieser ehrgeizigen Pläne, scheint man in der Stadt zu vergessen, dass momentan noch Schülerinnen und Schüler der Walter-Gropius-Berufsschule in Räumen der „Alten Parteischule“ unterrichtet werden. Das meint Bernd Finke, der Leiter der Schule, und weist auf widrige Bedingungen hin.

Vor allem der Herbst verstärkt die Sorgen von Bernd Finke. „Vertragswidrig wurde bereits die Heizung ausgebaut und einige elektrische Anlagen außer Betrieb genommen“, schreibt er auf einen Bericht dieser Zeitung hin über den Umbau des Komplexes nach Denkmalschutzkriterien. Alarmrufe an den Vermieter und die Stadt zeigten in der Zwischenzeit aber Wirkung. „Es stimmt, es gab Probleme“, sagt Andreas Müller, der Eigentümer des Komplexes. „Wir haben aber jetzt elektrische Heizkörper zur Verfügung gestellt.“ So könnte der Unterricht stattfinden.

Ruhiger Unterrichtsbetrieb ist gefährdet

„Die Heizgeräte werden gerade ausgepackt“, bestätigt Bernd Finke. Zeigt sich aber sehr skeptisch, was den Winter betrifft. „Wir haben 30 Geräte für die 15 Räume, wir werden sehen.“ Seine Skepsis nährt sich nicht allein daraus, ob zwei Geräte einen Raum ausreichende erwärmen. Wenn alle Heizer laufen, müssten das auch erst einmal die Leitungen in dem Haus schaffen.

Daher drehten sich die Gedanken des Schulleiters weiter. In der Berufliche Fördereinrichtung (BFE) als Schulteil der Walter-Gropius-Schule Erfurt sind 180 Förderberufsschüler, Schüler mit Lernbenachteiligung und Migrationsschüler derzeit in der Alten Parteischule, für die man sich mit dem Umzug hierher vor zwei Jahren besonders einen ruhigen Unterrichtsbetrieb erhofft hatte. Insofern sei es auch jetzt bereits schwierig, wenn der Zugang zu den Räumen über die Baustelle führe. Risiken – auch wegen der Temperaturen in den Räumen – wolle die Schulleitung nicht eingehen. „Zur Not müssten wir in den Distanzunterricht gehen“, sagt Bernd Finke, was aber leichter klingt, als es sei. „Das sind besonders zu schützende Schüler.“

Und als wegen der Pandemie alles in Fernunterricht ging, habe man diese im Präsenzunterricht behalten, um sie nicht noch stärker zu benachteiligen. Perspektivisch sei durch Stadt und Parteischul-Besitzer in Aussicht gestellt worden, dass am Standort Binderslebener Landstraße Container-Unterrichtsräume aufgestellt würden. Aber der Schulleiter habe keine Information, ob und wann das realisiert würde. Andreas Müller bestätigt, dass darüber „Verhandlungen laufen.“ Die Lösung des seit Jahren währenden Platzproblems für die Berufliche Fördereinrichtung scheint in frühestens anderthalb Jahren in Sicht, wenn am Schulstandort das Wohnheim des Kolping-Bildungswerkes übernommen und umgebaut sei.

Turbulenzen hatte es bereits beim Leerzug des Wohnheimes der Parteischule gegeben, als Bewohner kurzfristig und alternativlos aus ihren Zimmern flogen. „So schön das mit der Zollschule ist“, sagt Schulleiter Finke. „Aber wenn man sich beim Umbau so sportliche Ziele setzt, dürfen andere nicht unter die Räder geraten.“