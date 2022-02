Helmut-Kohl-Straße am Erfurter Petersberg wird eingeweiht

Erfurt. Bei seiner Ansprache auf dem Domplatz skizzierte der damalige Bundeskanzler den Weg zur Einheit.

Am 20. Februar 1990 sprach Helmut Kohl vor 100.000 Menschen auf dem Erfurter Domplatz und skizzierte dabei den Weg zur Deutschen Einheit. Ein Ereignis, das die neuere Stadtgeschichte prägt. Genau 32 Jahre später wird am Sonntag, 20. Februar, um 10 Uhr die Helmut-Kohl-Straße am Fuße des Petersbergs eingeweiht. Der Akt war pandemiebedingt mehrfach verschoben worden.

„Der Besuch Helmut Kohls in Erfurt war für viele Menschen ein prägendes Erlebnis und ein historischer Moment für die Stadt. Daher ist die Benennung einer Straße in der Nähe des Domplatzes eine angemessene Würdigung dieses wichtigen Ereignisses und des großen Europäers Helmut Kohl“, kommentiert Fraktionsvorsitzender Michael Hose die Einweihung. Stadtrat Michael Panse fügt hinzu: „Ich erinnere mich noch gut daran, an diesem Tag auf dem Domplatz zu stehen, kurz vor den ersten freien Wahlen in der DDR. Auch wenn es ein langer und schwerer Weg war, hat Helmut Kohl mit seinen Worten eine Weitsicht gezeigt, die heute Realität geworden ist.“

Auf Antrag der CDU-Fraktion hatte der Stadtrat am 18. Oktober 2017 für die Benennung votiert.