Herbstzeit auf der Erfurter Ega: So sparen Familien Geld

Erfurt. Die Ega erstrahlt in Herbstfarben und das sollten sich Familien nicht entgehen lassen. Wie sie sogar etwas beim Eintritt sparen können, verraten wir hier.

Noch bis zum 15. Oktober erhalten Familien 20 Prozent Rabatt auf die Familientageskarte. Das Angebot gilt bis Ferienende und wurde schon reichlich genutzt. Zu sehen gibt es derzeit auf der Ega eine Menge. Der Herbst hält Einzug im Egapark, das wird nicht nur mit der Kürbisausstellung deutlich, die ein echter Höhepunkt der goldenen Jahreszeit ist. Tiere des Waldes präsentieren sich – sie wurden aus mehr als 50.000 Kürbissen gestaltet.

Mitte Herbst beginnen die Gärtner um Gärtnermeister Uwe Schachschal schrittweise das große Blumenbeet zu beräumen. Es gibt dennoch in den kommenden Wochen viel Blühendes zu sehen. Die Dahlien werden regelmäßig ausgeputzt – von verblühten Teilen befreit – und sind bis zum Frosteintritt immer noch ein Highlight. Bis zum 31. Oktober haben die Egapark-Besucher die Qual der Wahl und können die schönste Dahlie aus 250 Sorten wählen.

Den Gewinnern winkt als Preis dreimal ein Wertgutschein in Höhe von 25 Euro. Die Teilnahmekarten sind an der Tageskasse erhältlich, ausgefüllt können sie im Besuchershop abgegeben werden und kommen in die große Lostrommel.