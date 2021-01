Herkulesaufgabe: Kommandantenhaus auf Erfurter Petersberg

Um ein unsterblicher Gott zu werden, musste in der Antike Herkules, der Sohn des Zeus, der größte aller griechischen Helden, zwölf eigentlich unmögliche Aufgaben bewältigen. Er hat es geschafft. Der ewige Ruhm war sein Lohn. So heroisch wird die Baugeschichte der Kommandantur wohl nicht in die Stadtgeschichte eingehen, aber den Begriff Herkulesaufgabe kann man dafür getrost verwenden. Den Bauleuten ist es tatsächlich gelungen, fünf Monate Bauverzug aufzuholen, um nicht zum Start der Bundesgartenschau (Buga) Ende April den Besuchern ein halbfertiges Gebäude präsentieren zu müssen.



Im Oktober 2019 war die Planung für das Modell eines gläsernen Besucherzentrums des Erfurter Planungsbüros KLP im Buga-Ausschuss in einer Art Turbo-Verfahren bestätigt worden. Es sollte, so der Plan, zum künftigen Petersberg-Entrée umgebaut werden, von wo aus die Gäste über ein touristisches Leitsystem über das Gelände der Zitadelle geführt werden sollen.

9,8 Millionen Euro - davon 90 Prozent vom Land Thüringen gefördert - wurden für das Prestigeprojekt veranschlagt. Doch so fix, wie der Beschluss im Buga-Ausschuss gefasst wurde, ging es nicht weiter. Der Grund dafür lauerte im Untergrund. Ein Blick in die Geschichte der Festung, deren Bau 1665 begonnen wurde, soll erklären, wieso nach dem furiosen Baustart plötzlich alles ins Stocken geriet und die Zeit davonzulaufen begann.



„Das Kommandantenhaus wurde seinerzeit in Etappen errichtet.“ Alexander Hilge, Erfurts Buga-Beauftragter und Baubeigeordneter zugleich, hat sich in die Historie eingelesen. Der zufolge das Erdgeschoss mit dem Peterstor 1669 in den Fels des Petersberges gehauen wurde. Statisch völlig in Ordnung. Problematisch wurde es, als die zweite Etage draufgesetzt wurde. Teilweise ohne Fundament, direkt auf den Fels. Der allerdings nahm in den folgenden Jahrhunderten Schaden. Das Felsgestein, kein Granit, war porös und zersetzte sich allmählich durch eindringendes Wasser.

2020 hatte man dann den Salat. Als die Bauarbeiten Ende 2019 in die Tiefe gingen, zogen die Statiker die Bremse. Denn das Kommandantenhaus hing, wenn man so will, teilweise ohne tragfähige Unterfütterung in der Luft. „Wenn dort nicht gebaut worden wäre, hätte das gut und gern noch 200 Jahre gehalten“, sagt Bauleiter Ulrich Heinz von der Ohrdrufer Firma Ickes Hochbau. Aber nun sollte eben ein repräsentatives Eingangsportal für die Stadt Erfurt entstehen.

Eigentlich sollte Ende April 2020 mit der Baugrube begonnen werden. So aber musste zuerst die Statik zwangsläufig neu geplant und die Herangehensweise völlig neu gedacht werden. Handschachtung wurde angeordnet. In 50 Zentimeter-Schritten. Den Felsen rausholen und den Hohlraum anschließend mit Beton auffüllen. Dem Haus wurde so ein neues Fundament „untergeschoben“.

Damit der ungeheure Gewölbedruck von rund 300 Tonnen nicht das ganze Vorhaben scheitern lassen würde, schob man ein Spezialkonstrukt mit Hydraulikkraft und 300 Tonnen Gegendruck drunter. Dazu kamen 50 Wagenheber zum Einsatz. Das Fundament war so lastfrei und es konnte gearbeitet werden. „Der Fels war permanent über Sensoren computerüberwacht. Jede noch so kleinste Bewegung des Gebäudes konnte so mittels verändertem Druck abgefangen werden“, erinnert sich Bauleiter Heinz. Drei Statiker seien pausenlos in das knifflige Projekt involviert gewesen. So besonders das alles aus ingenieurtechnischer Sicht war, konnte dennoch nicht verhindert werden, dass am Ende ein fünfmonatiger Zeitverlust stand.



„Erst im August waren wir mit der Baugrube fertig, Viele Kollegen haben gezweifelt, dass das aufzuholen sein würde“, gibt Ulrich Heinz zu. „Eine Baugrube zu Buga, keine Toiletten, Baufertigstellung bei laufendem Besucherverkehr im Juli 2021, eine gruselige Vorstellung“ ergänzt Alexander Hilge.

Also den ganzen Vorgang beschleunigen. Aber wie?

Die Lösung sah so aus: Ursprünglich waren sechs Bauleute geplant. In Spitzenzeiten waren nun 16 am Werk. Vom Einschicht- wurde auf Zweischicht-System umgestellt. Auch wurde mal an Sonntagen und auch am 3. Oktober gebaut. Zu guter Letzt wurden die Toleranzen erhöht, um noch 2020 das Dach für das Besucherzentrum draufzubekommen. Soll heißen, die zulässigen Toleranzen wurden von zwei Zentimetern auf fünf Millimeter heruntergesetzt. Das Ziel: Man wollte mit akkurater Feinarbeit alles schon vorab in den Griff kriegen. Bauleiter Heinz: „Das Dach wurde nicht nach Aufmaß vor Ort, sondern genau nach den Plänen vorgefertigt.“ So, wie es dann geliefert wurde, konnte es a, 14. Dezember passgenau eingesetzt werden. Ein immenser Zeitgewinn.

„Klar, es war ein Risiko, auf das wir uns da eingelassen haben. Am Ende waren aber nur Spezialkräfte im Einsatz. Und es zeigte sich, wir aber alles richtig gemacht“, sagt Hilge erleichtert. Als die Bauarbeiten in die Feiertagspause gingen, waren fünf Monate Verzug aufgeholt. Das Gebäude für das Besucherzentrum steht, das Dach ist drauf. Das Untergeschoss ist dicht und für den Innenausbau, der in dieser Woche beginnt, beheizbar. „Ziel erreicht“, sagten Alexander Hilge und Ulrich Heinz unisono.



Dass das alles seinen Preis hat, sollte nicht unerwähnt bleiben. Am Ende wird die Kostensteigerung für diese Herkulesaufgabe „deutlich sechsstellig“ werden, wie Hilge bestätigt. Aber man habe das Land um finanzielle Unterstützung gebeten. Mit Erfolg. Der Freistaat übernimmt 90 Prozent der Mehrkosten. Die einzige weitgehend erhaltene barocke Stadtfestung Mitteleuropas wird, so nicht noch etwas Unvorhergesehenes passiert, im April für den Besucheransturm gerüstet sein.



Herkules wurde in der Antike zum unsterblichen Gott des Berg Olymp ernannt. Die Bauleute vom Petersberg hätten für ihre Leistung wenigstens einen Eintrag in der Stadtchronik verdient.