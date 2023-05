Herrenberg und Melchendorf werden zu Erfurts Schreibstube

Stadtschreiberin Isabella Straub bietet Schreibworkshops in verschiedenen Erfurter Stadtteilen an.

Erfurt. Stadtschreiberin Isabella Straub hat sich in den Erfurter Südosten verliebt. Was sie in mehreren Workshops dort mit den Erfurter vor hat.

Seit Mai ist Isabella Straub als Erfurter Stadtschreiberin im symbolischen Amt. Neben der Fertigstellung ihres Romans „Der Kratzer“ nimmt sie an verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen teil und bietet nun auch Kurse zum kreativen Schreiben an.

Kostenfrei Werkstätten für die Erfurter Schreibbegeisterten

Wer schon immer einmal schreiben wollte, aber nicht so recht den Anfang findet, oder erfahren möchte, wie man seine Gedanken festhalten und in Geschichten bringen kann, ist zu den kostenfreien Werkstätten von Isabella Straub eingeladen. Die Workshops zum kreativen Schreiben werden in den kommenden Wochen an verschiedenen Orten angeboten. Vorkenntnisse sind nicht notwendig, lediglich Schreibutensilien sind mitzubringen.

Workshops in Melchendorf und Schmira

Los geht es am Samstag, dem 20. Mai, von 15 bis 18 Uhr im „Heimatstern“ am Melchendorfer Markt. Am Mittwoch, dem 7. Juni, 18 bis 21 Uhr folgt ein Kurs in der Evangelischen Kirchgemeinde Erfurt-Schmira, Breite Straße 9. Am Mittwoch, dem 7. Juli, von 17 bis 20 Uhr dreht sich im Stadtteilzentrum am Herrenberg, Stielerstraße 3.

Die Anmeldung erfolgt über die jeweiligen Orte oder an stadtschreiber@erfurt.de. Bei Interesse ist geplant, die Texte, die während oder auch nach den Werkstätten entstehen, zu veröffentlichen.