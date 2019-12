Erfurt. In Erfurt haben Unbekannte die Weihnachtsgeschenke einer Familie gestohlen.

Herzlose Diebe stehlen Kindern in Erfurt die Weihnachtsgeschenke

Zwei kleine Kinder haben an Heiligabend nur eine spärliche Bescherung bekommen, weil dreiste Diebe ihre Geschenke stahlen.

Laut Polizei waren Unbekannte am Dienstagnachmittag in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Erfurter Innenstadt nahe dem Hirschgarten eingebrochen und entwendeten die liebevoll verpackten Präsente, die die Eltern dort vor ihren neugierigen Kindern versteckt hatten.

