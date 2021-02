Erfurt. Ehemaliger Karnevalsprinz steht in Kontakt mit amerikanischen Narren.

Heute ist Rosenmontag, doch gefeiert werden darf nicht. Am Freitag bot die Gemeinschaft Erfurter Carneval (GEC) einen Stream an, der von Erfurts Narren super angenommen wurde. Hinter den Kulissen engagieren sich weiterhin viele Karnevalisten, so auch Kai Grün.