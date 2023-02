Heute Warnstreiks in Erfurter Kitas - Teilweise keine Betreuung möglich

In den kommunalen Kindergärten in Erfurt wird am Dienstag gestreikt. (Archivbild)

Erfurt. Eltern, deren Kinder in kommunale Kindergärten in Erfurt gehen, müssen sich heute auf Warnstreiks einstellen. Das fordert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.

Zu Warnstreiks in kommunalen Kindergärten in Erfurt am heutigen Dienstag ruft die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) auf. Damit will sie ihren Forderungen in den Tarifverhandlungen für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes Nachdruck verleihen. Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr Entgelt, mindestens aber 500 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.

Zudem sollen die Entgelte für Praktikantinnen und Praktikanten sowie Auszubildende um 200 Euro im Monat steigen. Damit sollten derzeitige Preissteigerungen kompensiert und Reallohnverluste verhindert werden, so die GEW. Seit Ende Januar verhandeln die Gewerkschaften mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände.

