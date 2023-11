Hier bekommen Erfurter Obdachlose mehr als eine warme Mahlzeit

Streetworker verteilen warme Mahlzeiten und Hygieneartikel an Obdachlose. Das Streetworker-Mobil "Bertha" steht am Montag wieder vor dem Hauptbahnhof. Streetworker Jens Haase und Marie Schmidt verteilen warme Speisen und Kaffee.

Erfurt. Wenn es wieder richtig kalt wird, benötigen Obdachlose dringend Winterschlafsäcke. Erfurter Streetworker sorgen für die Verteilung.

Warme Getränke, Essen, warme Kleidung und Hygieneartikel verteilen die Streetworker vom Bereich Mitte am Montag vor dem Hauptbahnhof an Obdachlose. Von 14 bis 16 Uhr steht das Mobil der Streetworker auf dem Willy-Brandt-Platz und ab jetzt jeden Montag um die gleiche Zeit. Nicht nur verteilt werden soll Kleidung am Streetworkermobil: Der Termin soll auch genutzt werden, um dringend benötigte Winterschlafsäcke zu sammeln, um diese an Bedürftige austeilen zu können. Gefragt ist außerdem warme Winterkleidung zur Weitergabe.