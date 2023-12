Hier hilft eine Erfurterin dem Weihnachtsmann – auch in letzter Minute

Erfurt Erst roter Mantel, kräftige Stiefel und weißer Bart machen den echten Weihnachtsmann aus. Carmen Röder hat in ihrem Kostümverleih alles da für den gelungenen Auftritt zur Bescherung. Sogar mit runden Bäuchen kann sie im Fall der Fälle dienen.

Wer sich noch nicht mit rotem Mantel, Jutesack und derben Stiefeln, weißen Handschuhen und Bart ausgestattet hat, für den ist der Kostümverleih von Carmen Röder eine gute Last-Minute-Adresse. Etwa 20 Weihnachtsmannkostüme stehen bei ihr zur Auswahl, dazu Glocken, Ruten als Drohmittel für weniger artige Kinder und sogar Bäuche, um aus dem schmalen Kunden einen kräftigen Kerl zu machen. Alles kann bei Carmen Röder ausgeliehen werden zum Fest. Nur der weiße Bart, der kann und muss - sofern nicht selbst gezüchtet und schon vorhanden für den großen Auftritt - gekauft werden. Aus Hygienegründen, wie die Betreiberin des Kostümverleihs sagt.

Römer hängen neben Griechen. Foto: Frank Karmeyer / Funke Medien Thüringen

Bis zum Freitag, 22. Dezember, ist der Kostümverleih regulär von 16 bis 18 Uhr geöffnet und nach telefonischer Absprache. Und auch am Samstag ist die Nummer notfalls zu wählen, kein potenzieller Weihnachtsmann soll leer ausgehen.

Hasen sind aktuell nicht besonders gefragt. Foto: Frank Karmeyer / Funke Medien Thüringen

Exotisches und Engel, Piraten und Könige

Wer es exotischer mag und es unter einer Aufsetz-Maske aushalten kann, könnte auch als fieser Grinch seine Lieben zum Fest besuchen. Auch dieses Kostüm ist unter den rund 4200 zu finden, die an den Garderobenstangen des Kostümverleihs am Urbicher Kreuz hängen. Auch Engel sind am Urbicher Kreuz vorhanden. Die Corona-Jahre, in denen Karneval und Kostümpartys zwangsweise ausfallen mussten, hat Carmen Röder intensiv genutzt, um den Riesen-Bestand gründlich aufzuräumen, auszubessern, aufzufüllen.

Frisch sortiert hängen nun die Römer - aktuell beliebt fürs Krippenspiel - neben den Griechen und die Piraten nahe den artverwandten Steampunks. Könige samt Krone, heilig oder nicht, kann Carmen Röder deutlich mehr als nur drei ausstatten. Asien und der Orient sind Fundus-Nachbarn an den Kleiderstangen. Nemo hängt hier trocken neben einem Hai-Kostüm. In den 31 Geschäftsjahren des Kostümverleihs ist einiges zusammengekommen.

Charleston und 20er-Jahre sind in Mode

Untätig war Carmen Röder nie: Um etliche Uniformen und italienische Ballkleider ist der Kostümfundus gewachsen. Aufgekauft aus dem Fundus von Theatern, selbst genäht oder aber in Nachbarländern entdeckt und abgeholt. Nur der weitest gereiste Neuzugang stammt aus den USA und kam per Paketpost: „Ein Charleston-Kleid, die sind wieder in“, wie Carmen Röder weiß. 20er-Jahre-Partys sind wieder im Trend, beispielsweise zum Jahreswechsel. Westen, Humphrey-Bogart-Hüte, Knickerbocker-Hosen, Schiebermütze - für den Zeitsprung ist alles vorhanden.

Pailletten-Kostüme für die Mottoparty warten bei Carmen Röder auf Kundschaft. Foto: Frank Karmeyer / Funke Medein Thüringen

Hasen warten auf ihren großen Einsatz

Osterhasenkostüme samt Hasen-Köpfe stapeln sich in den Regalen, sie sind aktuell natürlich weniger nachgefragt. Hüte aller Art zum Barock-Kostüm, Pailletten-Anzüge für die 70er-Jahre-Party oder den Festumzug gibt es zu entdecken. Unwahrscheinlich, dass hier wer nicht fündig wird. Ob Mann, ob Frau, ob schlank oder kräftig. Frauen bis Größe 60, Männer sogar bis zur 70 kann Carmen Röder ausstatten. Zur Not geht der Kunde eben als edles Gespenst - unter das Laken hat noch jede Körperfülle gepasst.

Andererseits kann sie den Xs-Weihnachtsmann jederzeit mit einem Bauch zum Umbinden ausstatten. Männer als Frauen, etwa um Einlass zur Weiberfastnachtsparty zu erlangen, Frauen als Männer - alles ist möglich. Wer sich als Teil der Nationalen Volksarmee verkleiden möchte, für den gibt‘s die tarnende Einstrich-Keinstrich-Uniform zur Leihe. Wie für die Truppe, die sich einen Jux zum 7. Oktober erlaubte und die DDR wieder aufleben ließ.

Vom Kindergeburtstag bis zum Junggesellenabschied

Startpreis: 18 Euro. Aufwändigere Kostüme berechnet Carmen Röder mit 40 Euro - beispielsweise den komplett ausgestatteten Weihnachtsmann. Größter Lohn ist ihr aber der erfolgreiche Auftritt und der Spaß der Kundschaft mit dem geliehenen Kostüm, kam es zum Jungesellenabschied oder aber zum Kindergeburtstag zum Einsatz. Kleine Feiern mit Modenschau organisiert sie sogar in den Räumen des Kostümverleihs im Süden Erfurts: „Das ist stets ein besonderer Spaß, wenn alle in diverse Rollen schlüpfen und sich unterschiedlich kostümieren“, sagt Carmen Röder. Lachend stehen dann alle vor dem Spiegel und freuen sich an ihrem Kostüm. Und sie selbst? Als Spanierin und CanCan-Tänzerin wurde sie zuletzt beim Karneval gesehen.