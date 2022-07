Hier ist Erfurts bester Ort für den Sonnenuntergang

Erfurt. Ronny Lessau wünscht sich eine kulturelle und gastronomische Belebung sowie eine Buga 2.0.

Wenn Ronny Lessau seinen Blick vom Kreativgarten über den Petersberg schweifen lässt, sieht er aktuell vor allem auf sonnenverbrannten Rasen und eine Sand-Manege, die inzwischen auch ein Netz zum Beachvolleyball spielen bekommen hat – er sieht aber auch eine echte Perspektive für die Zitadelle und eine Belebung hier oben. Nirgendwo lasse sich so herrlich und entspannt der Tagesausklang über der Stadt erleben, wie auf dem Plateau nahe dem alten Pulvermagazin, den Lessau „geilster Sonnenuntergangsort der Stadt“ nennt.

Auf dem Petersberg hat Lessau, Geschäftsführer der Kreativtankstelle in der Nordhäuser Straße, im Buga-Jahr 2021 im Festungsgraben den Kreativgarten betrieben. Das Feedback sei durchweg positiv gewesen, auch in den Ämterrunden danach. So habe man ihn angesprochen, mitzutun beim Petersbergfest am 2. Juli dieses Jahres. Erst Anfang Juni sei er angefragt worden. Gern sei er der spontanen Bitte nachgekommen – doch für nur einen Festtag hätte sich der Aufwand schlicht nicht gelohnt. Deshalb habe er seine „Light-Version“ des Kreativgartens an den Start gebracht, die gewohnten Palettenmöbel und einen Bretterzaun mit seinem Team gezimmert, einen alten Zirkuswagen für den Ausschank aufgestellt. Bis Ende des Monats bleibt alles dort, dann sagt er dem Petersberg ade. Jedenfalls für den Rest des Jahres.

Publikum genießt die Atmosphäre und Stadtstrandflair

Urlaub mit der Familie, andere Projekte – beides spricht gegen eine Verlängerung über den Juli hinaus, selbst wenn er angefragt würde. Ob es überhaupt eine Rückkehr des Kreativgartens geben wird, generell oder nur dann, wenn eine Neuauflage der Buga auf dem Petersberg Realität wird, sei aktuell nicht zu sagen. Fest steht: „Ich wäre sehr dafür, dass eine weitere Buga das Areal hier oben belebt“, sagt Lessau. Gern wäre er dann auch wieder dabei, würde liebend gern mit seinen Leuten wieder „eine nette Oase bauen“, wie er sagt. Vielleicht, so hoffe er, bliebe dann mehr von der Buga auch nach der Buga übrig auf dem Petersberg und würden die Verträge anders gestaltet: Weniger Rückbau und Rückgabe, mehr Erhalt und Fortsetzung auf Dauer wären sein Wunsch.

Schon zu oft sei er eingesprungen mit seinem Team, sagt Lessau. Immer habe er sich mit voller Energie eingebracht, das ginge aber einfach irgendwann nicht mehr. Nicht auf Zuruf, nicht um Lückenbüßer zu sein, nicht um dann aus dem Rennen zu fallen, wie es beispielsweise beim Stadtgarten der Fall gewesen sei. Kulturelle und gastronomische Belebung benötige der Petersberg auf Dauer. Das Publikum hier sei dankbar, genieße die Atmosphäre und das Stadtstrandflair gern. Entspannter sei es, als die Buga-Busladungen, die innerhalb einer halben Stunde versorgt sein wollten und kaum ein Auge für das Handgemachte des Kreativgartens besessen hätten.

Belebung als bestes Mittel gegen Vandalismus

Eine Belebung mit Kultur und Gastronomie bedeute auch, dass Menschen nicht auf den Petersberg steigen, um oben angelangt nicht zu wissen, was sie dort tun sollen. Und einen weiteren Effekt hat Ronny Lessau festgestellt: Jede Belebung sorgt dafür, dass der Vandalismus auf der Zitadelle weniger wird. Einen Versuch sei es allemal wert.

Mit einer Perspektive und mehr Langfristigkeit, mehr Planungsvorlauf und -sicherheit ließe sich auch besser investieren in die Location, statt immer wieder bei Null zu beginnen: „Dann sähe es hier noch viel schöner aus“, sagt Lessau. Mit Hin und Her lasse sich für einen Gastronomen schlecht kalkulieren. Es brauche Leute mit Mut zu Entscheidungen in den Amtsstuben, fordert Lessau, statt die Ideen und den Schwung der Buga Nummer 1 verpuffen zu lassen, den der Petersberg bekommen habe. Mit einer Buga reloaded lasse sich dieser noch vergrößern, ist Lessau überzeugt. „Mit der Chance, die Fehler der ersten Buga nicht noch einmal zu machen“, wie er sagt: „Die finanziellen Mittel nachhaltig nutzen, den Zug anschieben – und dann einfach rollen lassen.“

Nächste Programmpunkte sind:

23.07. 19 Uhr sari & cocopilots aus Frankreich

28.07. 16 Uhr Brandt am Strand (Afterwork Dancing und Beachvolleyball)

29.07. 19 Uhr Tim Mc Millan & Rachel Snow aus Australien

30.07. 18 Uhr Ben Bruder aus Erfurt, 20 UHR Code Green aus Berlin

31.07. 18 Uhr Savar Knutur aus Island

In unserer Sommerserie „Mein Petersberg“ nehmen wir die Stadtkrone in den Blick. Wir haben nach Menschen gesucht, die auf und mit dem Berg leben. Sie erzählen in loser Folge und aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln, warum der Petersberg ein besonderer, ja magischer Ort ist.