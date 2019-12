„Hier kommt nichts weg“

Kaponniere – ein Wort zur Bezeichnung eines historischen Gebäudes, welches man im alltäglichen Sprachgebrauch eher selten findet. In Erfurt gibt es gleich zwei davon. Die Caponniere auf der Ega und die Geschützkaponniere auf dem Petersberg. Das Gebäude am Fuße des Friedenspulvermagazins war dereinst dazu gedacht, die Kanonen der Festung abzustellen.

Für den Bau beginnt nun im Zuge der Bundesgartenschau eine neue Ära. Allerdings erregt das das Misstrauen von Historikern und Denkmalpflegern. Sie befürchten unwiederbringliche Verluste, wenn die dort eingelagerten historischen Zeitzeugen weichen müssen. Volker Düsterdick (64) hat von den Plänen gehört und räumt seit Anfang November sukzessive seine „Schätze“ aus, um sie andernorts, in einem unsanierten Gebäude, zu lagern. Seine Spezialität: alles Historische aus Holz. Fachwerkfragmente, Türen, Fenster. „Ich habe die Befürchtung, dass hier einiges verschwindet, wenn jetzt alles bis Jahresende beräumt werden muss. Es gibt zum Beispiel 50 bis 100 historische Türen. Viele davon seien leider vor Jahren unfachmännisch bearbeitet worden, so dass der historische Wert zerstört wurde. Nun sollen sie angeblich ins Stöberhaus gebracht und dort verkauft werden. Warum kann man die nicht zur Gestaltung historischer Bauten verwenden?, fragt er.

Düsterdick, ehrenamtlicher Denkmalpfleger, hängt, man merkt es, an den Zeitzeugen. Seit 35 Jahren ist er als Bautenforscher und Retter historischer Baumaterialien im Land unterwegs. Auf hunderten Baustellen habe er, wie er sagt, Holzobjekte vor dem Vergessen und Vernichten bewahrt. Seine Affinität zum Petersberg ist auch deswegen hoch. Historisches im Schatten der Buga vernichten, statt zu bewahren, das ginge ihm gehörig gegen den Strich. Und so richtig rücke auch keiner mit der Sprache raus, was mit all den Sachen – darunter das Geländer und eine Steinkuppelfragment aus dem ehemaligen Inselgebäude des Hauptbahnhofes, Kanonennachbildungen, ein Steinrelief eines Frauenkopfes, ein Remisenwagen – werden soll. Es wäre für die Stadt ein Verlust.

Tage später – Ortstermin. Mit Alexander Hilge, Erfurts Beigeordnetem und Sascha Döll, dem Gartenamtsleiter. Seine Leute sollen die Auslagerung vornehmen. Ja, es sei eine Umnutzung der früheren Geschützkaponniere im Zuge der Buga geplant, das sei unstrittig, so Hilge. Das Gebäude war bislang nur ein Lager und es wäre zu schade, es nur als solches stehen zu lassen. Deswegen werde nun eine dauerhafte Nutzung in Erwägung gezogen, um mehr Leben auf den Petersberg zu holen, so Hilge. Das Haus bekomme eine neue Elektro- und eine Heizungsanlage mit Temperierung, damit das Gebäude künftig frostsicher nutzbar sei. Ins Erdgeschoss werde man eine Ausstellung zur Geschichte des Petersberges integrieren. Und demonstrieren, welche Aufgabe eine Geschützkaponniere früher eigentlich hatte. Eingebaut sollen auch sanitäre Einrichtungen, nach dem bewährten Haus-in-Haus-System. Und ein Minengang unterhalb des benachbarten Friedenspulvermagazins werde zum Bestandteil des Gesamtsystems Petersberg gemacht.

Auch für das Obergeschoss in der Kaponniere gibt es Pläne, so Hilge. Eine dauerhafte Nutzung als Vinarium der Erfurter Weinmanufaktur für Mietveranstaltungen – passend zum Petersberg-Konzept - ist im Gespräch. Es handle sich da um ein gemeinsames Projekt mit Thüringens Weinbauern. Dann kommt Hilge auf den Kern der Sache, also die Sachen, die im Gebäude eingelagert wurden. Seit 20 Jahren gebe man schon historische Teile, die nicht selbst genutzt werden könnten, gegen Spenden ab. Es handle sich da um Sachen, die nicht zuzuordnen seien oder von Mitarbeitern der Bauhütte unfachmännisch bearbeitet wurden, z.B. beim Schleifen von Türen. Die hätten danach nur noch einen minderen denkmalpflegerischen Wert gehabt. Das seien die, die ins Stöberhaus gehen. Die denkmalpflegerische Zustimmung natürlich vorausgesetzt. Auch Museen würden gefragt. Einiges, u.a. eine Fachwerkfassade, bekomme z.B. das Freilichtmuseum Hohenfelden als Dauerleihgabe.

Anderes von historischem Wert werde natürlich nicht „verscherbelt“, wie mancher schon vermutet habe, versichert Hilge. Die Kanonen oder die Boxen, in denen lebensgroß eine Pulverwerkstatt nachgebildet ist, kommen in die zurzeit im Bau befindliche Kommandantur des Petersberges und würden dort ins Gesamtkonzept integriert. Und die Teile aus dem alten Bahnhofsinselgebäude gebe man natürlich nicht her, sondern lagere sie dauerhaft ein mit der Option der Prüfung, wie sie später genutzt werden könnten. Man habe alle Leute, die in der Kaponniere Sachen eingelagert hatten, angeschrieben und darum gebeten, die Gegenstände abzuholen. Die Museen hätten das z.B. schon getan. Hier komme nichts historisch Wertvolles weg, so Hilges Versicherung. Fest steht hingegen der Ausbaubeginn für die Kaponniere: Sommer 2020. Bei der Gelegenheit werde auch gleich noch eine Heizung in das Friedenspulvermagazin eingebaut. Was all die freuen wird, die dann auch zu kühleren Jahreszeiten dort feiern wollen.