Hightech-Kabel aus Erfurt für das deutsche Internet

An der Flurscheide, auf Höhe Hochstedt, dort, wo sich, umgeben von Feldern im Güterverkehrszentrum (GVZ) Fuchs und Hase Gute Nacht sagen, geht es kräftig bunt zu. Unzählige Holztrommeln verschiedener Größe, bestückt mit Kabeln in allen möglichen Farben, prägen das Bild. Hier hat das schottisch-deutsche Unternehmen Emtelle sein Domizil. Dort wurden gestern die Spaten geschwungen. Man erweitert sein Werksgelände.

Aber nicht für profane Kabel, wie man angesichts der bunten Mischung im Freigelände meinen könnte. Emtelle stellt mit 82 Mitarbeitern sehr spezielle Glasfaserkabel und die dazugehörigen Mikrorohre her. „Ein führender Anbieter von Blown Fibre- und Mikrorohr-Lösungen für die Telekommunikationsbranche“ sei man, heißt es in der Selbstpräsentation.

Man könnte es auch weniger umständlich formulieren. Emtelle sorgt dafür, dass die große weite Welt in die heimischen vier Wände kommt. Oder wie es Geschäftsführer Ralf Gorontzi mit Stolz in der Stimme formulierte: „Wir produzieren im Herzen Deutschlands für das Internet in Deutschland". Erfurt ist neben zwei schottischen und einem dänischen Produktionsstandort der einzige in der Bundesrepublik.

Vor vier Jahren ergriff Emtelle die Gelegenheit beim Schopfe. Das Vorgängerunternehmen im GVZ gab 2017 auf und die Schotten, die heute bereits seit 40 Jahren im Geschäft sind, griffen zu. Und zeigten sich nicht unbedingt geizig, wie man es ihnen nachsagt. Sie investierten in neue Technik und profitierten von der zentralen Lage des neuen Produktionsstandortes in Thüringens Landeshauptstadt.

Das Geschäft ließ sich gut an. Heute habe man sich in der Konkurrenz am Markt einen respektablen vorderen Platz gesichert, wie Gorontzi betonte. Eine Million laufende Meter gebündelte Glasfaserkabel und zwölf Millionen laufende Meter an Einzelkabeln verlassen hier die Produktionsstätte. Im Monat, wohlgemerkt. Abnehmer sind bekannte Größen im Internetgeschäft: unter anderem Telekom, Vodafone. Corona konnte Emtelle übrigens nichts anhaben.

Im Gegenteil: Das Auftragsvolumen verdreifachte sich, wie der Geschäftsführer stolz den Spatenstich-Gästen, zu denen auch Erfurts Wirtschaftsbeigeordneter Steffen Linnert gehörte, verriet. Das Internet-Geschäft legte in Zeiten der Selbstisolierung kräftig zu.

Emtelle erweitert nun auf einer Fläche von rund 17.000 Quadratmetern. Ein Lager entsteht und eine Teststrecke. Denn die Kabelrohre werden, bevor sie mit Kabelbündeln bestückt werden, mit Stahlkügelchen mit hohem Druck auf Durchlässigkeit geprüft. Wenn nämlich das Schutzrohr erstmal im Boden verbuddelt ist und man die Kabel einbläst, darf nichts ruckeln, erläutert Werkleiter Michael Viehmann.

Das Firmengelände wird damit in zwei Bauabschnitten quasi verdoppelt. Bislang produziert man auf 16.000 Quadratmetern Fläche. Das Ende ist das aber noch nicht. Wenn der neue Lager/Test-Bau steht, wird auch die Produktion erweitert. Denn die Kapazitätsgrenzen seien längst erreicht, wie Werkleiter Viehmann wissen ließ. Man werde im mittleren einstelligen Millionenbereich investieren. Im November soll Bauabschnitt eins, im März 2021 Abschnitt zwei der Lager/Test-Halle fertig sein.

In Jahresfrist etwa will man auch mit dem Anbau an die bereits bestehende Produktionshalle fertig sein. Drei bis vier neue Stellen sind dann zu besetzen.