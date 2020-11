Hilfe für ältere Erfurter

Der Verein Mitmenschen startet derzeit ein neues Projekt im Erfurter Norden: Bürgerhilfe heißt es. Hiermit sollen pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen durch Bürgerhelfer entlastet werden. Das Projekt ist eine Mischung aus fachlicher und ehrenamtlicher Begleitung. „Mit unseren Treffs im Erfurter Norden – dem Mehrgenerationenhaus am Moskauer Platz, dem Berolina am Berliner Platz und dem Stadtteilbüro im Rieth – haben wir für die Bürger niedrigschwellige Angebote geschaffen. Mit der Bürgerhilfe soll diese noch ergänzt werden“, sagt Alexander Brettin, Geschäftsführer des Vereins Mitmenschen, und ergänzt: „Wir sehen eine Versorgungslücke, die man ehrenamtlich decken kann.“

Das neue Projekt soll Menschen mit Pflegebedarf im Alltag unterstützen, wobei jedoch keine Pflegearbeiten übernommen werden. Zielgruppe sind Bürger im Erfurter Norden, die noch zu Hause wohnen, aber ein wenig Hilfe gebrauchen könnten: etwa im Haushalt, beim Ausfüllen von Anträgen, beim Einkaufen oder nach einem Krankenhausaufenthalt. Die Angehörigen können entlastet werden.

Jedoch: „Häufig leben die älteren Menschen allein. Kinder und Enkel wohnen in anderen Städten“, sagt Anne Göhler vom Vorstand des Vereins und Bürgerhelferin. Sie zitiert aus der Statistik: Ein Drittel der im Norden der Stadt Wohnenden sind im Seniorenalter. 620 sind über 80 Jahre alt und allein lebend. Das ist eine Herausforderung.“ Mit den Bürgerhelfern solle versucht werden, Menschen dabei zu helfen, so lange wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung zu bleiben. Finanziert wird dies über die Pflegekasse. Wer einen Pflegegrad besitzt, kann diese Hilfe beantragen.

Interessenten werden vom Verein vorab geschult

Selbstverständlich können auch Menschen ohne Pflegestufe die Hilfe in Anspruch nehmen, müssten sie dann aber selbst bezahlen. Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat die Zulassung für das Projekt erteilt, das Land und die Pflegekasse finanzieren Teile des Projektes. Grundsätzlich kann jeder Bürgerhelfer werden, der möchte und dafür geeignet ist. Nach einem ersten Gespräch wird der Ehrenamtliche geschult, derzeit erstmal nur online, später in Kleinstgruppen. „Im Idealfall wohnen die Helfer nicht weit weg vom Bedürftigen. Das ist aber keine Bedingung“, sagt Harald Bischoff, der ebenfalls das Projekt betreut.

Ziel sei es, kleine Patenschaften aufzubauen. Helfer und Bedürftiger bilden ein Team. Sie sprechen sich ab, was zu tun ist und zu welcher Uhrzeit. „Selbstverständlich kann der Ehrenamtliche zu Beginn sagen, welche Tätigkeiten er nicht ausführen kann oder mag. Dementsprechend führen wir die Paare zusammen“, erklärt Anne Göhler. Für den Helfer gibt es eine Stundenpauschale von neun Euro.

Von Seiten des Vereins betreut die Fachkraft Evelin Richter das Projekt hauptamtlich. Sie kümmert sich um die Fortbildungen, sucht die Paare zusammen und nimmt Anfragen von Hilfesuchenden entgegen. „Wir würden uns freuen, wenn sich zahlreiche Erfurter melden, um bei der Bürgerhilfe mitzumachen“, sagt Alexander Brettin abschließend.

Wer sich ehrenamtlich engagieren möchte, kann sich an Anne Göhler und Harald Bischoff wenden. Montag bis Freitag 15 bis 17 Uhr unter Telefon: 0361/2242 7965 oder per E-Mail: buergerhilfe@mmev.de