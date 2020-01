Hilferuf des Erfurter Klanggerüst-Vereins wurde erhört

Vor ziemlich genau einem Jahr gab es einen Hilferuf im Erfurter Norden: Geld, Baumaterial und Arbeitskraft wurden vom Kunst- und Kulturverein Klanggerüst dringend benötigt, um das kulturelle Leben in der ehemaligen Malzwerke-Fabrikanten-Villa aufrecht zu erhalten, sonst drohte das Aus. Heute können Anna Allstädt und Patrick Krug eine erste Bilanz ziehen: Ihr Ruf wurde gehört, der Verein ist auf dem Weg heraus aus der Schieflage, und mit neuem Schwung geht es ins neue Jahr.

Angefangen hatten die Probleme im Sommer 2018. Zum ersten Mal war damals eine Veranstaltung über mehrere Tage geplant, samt Musik im Garten der Villa. Die Mitglieder des Vereins, seit nunmehr zwölf Jahren in der Villa aktiv, wollten alles richtig machen und meldeten die Veranstaltung bei der Stadt an. Eine böse Überraschung folgte: Denn wie sich herausstellte, fehlten dem Haus notwendige Brand- und Lärmschutzgutachten. Termine mussten abgesagt und Umbauten organisiert werden. Mit der Folge: Einnahmen fielen aus, Ausgaben standen an – beides für einen ehrenamtlich arbeitenden Verein, der in der Malzvilla nur Mieter ist, kaum zu stemmen.

Die Malzwerke übernahmen die Anschaffung dreier neuer Fenster, die Staatskanzlei griff dem Verein unter die Arme, Rollos wurden von der Sparkassenstiftung übernommen und aus dem Feuerwehr-Topf der LAG Soziokultur gab es eine Summe. „Nun ist es Zeit, ein großes Dankeschön auszusprechen“, sagt Anna Allstädt. Fenster wurden zugemauert, an anderer Stelle neue geschaffen, der Balkon hat jetzt ein Schutzgitter, der Schall ist gedämmt – alles Dinge, die ohne das Geld und die vielen fleißigen Hände nicht machbar gewesen wären, so Patrick Krug.

Mit der Nachbarschaft verstehe man sich gut, beteuern Allstädt und Krug. Beschwerden über Lärm bei Konzert- und Tanzveranstaltungen gebe es nur von einem einzelnen Anlieger. Mit ihm an einen Tisch zu kommen, um das Verhältnis zu befrieden, haben die Vereinsmitglieder in mehreren Anläufen vergebens versucht; letztlich konnte der Quartiersmanager vermitteln. Seitdem wird der Anlieger persönlich und rechtzeitig über jegliche Veranstaltungen informiert, die eigenen Gäste sensibilisiert in Sachen Lärm bei der An- und Abreise. „Wenn wir hier weitermachen wollen, führt nichts an einem guten Miteinander vorbei“, sagt Patrick Krug. Zuvor sei einiges schief gelaufen in der Kommunikation, das soll fortan unbedingt besser gelingen.

Noch bleibt das Klanggerüst zugleich Baustelle und Veranstaltungsort, nicht überall im Haus, in dem neun Bands in den oberen Etagen ihre Proberäume bezogen haben, sind die neuen Heizungen schon montiert. Und der Abfluss macht noch Sorgen, der in der Vergangenheit regelmäßig verstopfte. An diesem Risiko hat sich auch nichts geändert, seit von Papierhandtüchern in den Toiletten-Räumen auf Lufttrockner umgestellt wurde, damit weniger Papier mit weggespült wird. Das lässt einen Schaden am Kanalrohr vermuten, das unter dem Garten der Villa verläuft.

Und noch einen Effekt hatten die Baustellen: Auch Handwerker haben sich in den Verein aufnehmen lassen, wie Patrick Krug berichtet. Die Mitgliederzahlen wachsen, auch bei den Veranstaltungen meldet das Klanggerüst einen neuen Rekord: mehr als 70 waren es im vergangenen Jahr – trotz Umbauten. Tendenz steigend.