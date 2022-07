Himmelblauer Zwergtaggecko im Zoopark Erfurt eingezogen

Neue Tierart im Zoopark: Ein himmelblauer Zwergtaggecko wohnt in der Zooschule.

Erfurt. Einem besonderen Kriechtier widmet sich das neue Artenschutzprojekt des Zooparks ist in der Zooschule.

Der Gecko Willi Blue fungiert ab sofort als Aushängeschild für das erste eigene Artenschutzprojekt des Thüringer Zooparks und ist in der Zooschule zu bestaunen. Unter der Leitung von Zoo-Kuratorin Heike Maisch wird gemeinsam mit der Zoologischen Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz und der Vivaristischen Vereinigung für die Umsetzung des Projekts gesorgt.

Internationale Hilfsaktion zur Rettung der Art

„Mittlerweile ist ein riesiges Netzwerk entstanden und darauf bin ich sehr stolz“, erläutert Maisch. Europaweit sammeln Zoos, Museen und Botanische Gärten Geld für den Erhalt des Geckos, seines Lebensraumes und der Palmenart, auf der er in Tansania lebt. Mit Hilfe der Zoo-Besucher hat das Gecko-Projekt bis jetzt rund 10.500 Euro eingespielt. Und täglich werden es durch den freiwilligen Artenschutz-Euro, den man an der Kasse bezahlt, mehr. Die Spenden werden für Anti-Wilderer-Einheiten, die Schaffung von Brandschneisen und die Rodung invasiver Bäume für den Erhalt des Kimboza-Walds in Tansania eingesetzt. Von diesem Tieflandregenwald mit extrem vielen verschiedenen Tier- und Pflanzenarten gibt es gerade einmal noch vier Quadratkilometer.

Willi Blue sucht auch noch Tierpaten. Infos dazu unter kontakt@zooparkstiftung.de