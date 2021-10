Hinter den Türchen Historisches entdecken

Erfurt. Die Erfurter Andreas Stiftung möchte mit dem Erlös des Verkaufs eines Adventskalenders die Jugendarbeit der Andreaskirche unterstützen.

Ein Stadtplan aus dem Jahr 1678 ziert das Deckblatt des diesjährigen Adventskalenders, den die Andreas Stiftung zum zweiten Mal anbietet, um die Inklusionsarbeit des Christophoruswerks und die Jugendarbeit der Stadt zu unterstützen. Insbesondere aber soll die Jugend der evangelischen Andreasgemeinde vom Erlös profitieren, die einen hohen Anteil an Konfirmanden verzeichnet.

Die Kalendermotive hinter den Türchen erzählen aus der Geschichte der Stadt Erfurt in den Jahren von 742, als Bonifatius die Großsiedlung Erphesfurt erstmals urkundlich erwähnte, und reichen bis 1678. Es sind aber nicht nur Abbildungen und Karten aus der Historie der Stadt hinter den Türchen versteckt, sondern teilweise auch Fotos.

Die erste Auflage war im vergangenen Jahr sehr schnell vergriffen. „Diesmal sind wir etwas eher dran und haben die Auflage von 500 auf 1000 Stück erhöht“, berichtet Marion Eich Born. Sie und Imke Ryseck sind Stiftungsmitglieder und Initiatorinnen des Adventskalenders, der von nun an jedes Jahr in veränderter Form herausgegeben werden soll. 12 Euro kostet das Stück und der Verkauf im Kirchenladen am Domplatz, in der Touristinformation am Benediktsplatz. Auch in den beteiligten Kirchgemeinden der Stadt sind auf Nachfrage welche erhältlich.

Vom niederländischen Kartographen und Verleger Jan Janssonius (1588 bis 1644) erschien im Jahr 1678 eine Karte des damaligen Erphordias. Dank dem Stadtarchiv Erfurt blieb das historische Dokument für die Nachwelt erhalten. Dem Stadtarchiv hat die Stiftung auch die weiteren Motive und Fotos der 24 Tage der Adventszeit für dieses Jahr zu verdanken, die sich allesamt um das Thema Stadtentwicklung beziehungsweise um das Verhältnis von Staat und Kirche in weiter zurückliegenden Jahrhunderten drehen.

Die Andreas Stiftung wurde ins Leben gerufen, um die Jugendarbeit im Kirchenkreis, vor allem in der evangelischen Andreaskirche, aber auch ökumenische Projekte zu unterstützen.