Hinweise besorgter Eltern an die Polizei

In Erfurt, aber auch in Haßleben, Nöda, Walschleben, Elxleben, Riethnordhausen, Mittelhausen und Vieselbach haben besorgte Eltern die Polizei davon in Kenntnis gesetzt, dass Unbekannte ihre Kinder angesprochen und versucht hätten, sie zum Mitgehen zu bewegen. Das bestätigte eine Sprecherin der Erfurter Polizei. Am 3. November sei in der Grundschule Haßleben eine Belehrung der Kinder erfolgt, sich nicht ansprechen zu lassen und mit niemandem mitzugehen. Am Tag darauf hätten sich dann die Hinweise auf solche Vorgänge gemehrt. Man sei diesen genauso nachgegangen wie einer Anzeige, nachdem im Brühl in Erfurt ein Pärchen zwei Kinder mit Hundebabys und Süßigkeiten verleiten wollte, mitzukommen. Es gab Polizeistreifen und Gespräche mit den Kindern. Bislang ohne Ergebnis.