Historisches aus Erphordia hinter den Türchen

Vom niederländischen Kartographen und Verleger Jan Janssonius (1588 bis 1644) erschien im Jahr 1678 eine Karte des damaligen Erphordias. Dank dem Stadtarchiv Erfurt blieb das historische Dokument für die Nachwelt erhalten. Sonst wüsste wohl niemand mehr davon. Nun ziert das Motiv den ersten Adventskalender der Andreas-Stiftung.

Geschichte Erfurts eng mit der Bistumsgründung verbunden

Hinter den einzelnen Türchen des Kalenders verstecken sich weitere historische, aber auch zeitgemäße Erfurt-Motive, wie zum Beispiel die Krämerbrücke als Wahrzeichen mit Geschichte, die sich allesamt um das Thema Stadtentwicklung beziehungsweise um das Verhältnis von Staat und Kirche in den vergangenen Jahrhunderten drehen. Die politische Geschichte der Stadt Erfurt ist ja auch eng mit der Bistumsgründung verbunden. Auch bei vielen der kleinen Motive war das Stadtarchiv eine gute Quelle.

Erlös des Kalenders soll in die Jugendarbeit der Gemeinde fließen

Der Verkauf ist diese Woche sehr gut angelaufen. Die beiden Initiatorinnen und Stiftungsratsmitglieder Imke Ryseck und Marion Eich-Born können noch nicht genau sagen, in welche konkreten Projekte der Erlös fließen soll. Aber es steht fest, dass das Geld für die Jugendarbeit in der evangelischen Andreasgemeinde Erfurts vorgesehen ist.

Auf den Türchendeckeln ist jeweils ein zentraler Satz zu lesen, ein Fakt, der mit den kleinen Motiven im Zusammenhang steht. Die Bilder sollen nicht nur schön anzusehen sein und in der Adventszeit Freude bereiten, sondern jeden Tag ein Stück Wissen zur Stadtgeschichte vermitteln.

Fakten auf den Kalendertürchen und mehr Informationen im Netz

Noch mehr Fakten als auf die kleinen Kalendertürchen passen, sollen dann auf der Homepage der evangelischen Andreasgemeinde zu finden sein. Was Kindern aller Generationen bei Adventskalendern nicht erlaubt war und ist, klappt auch beim Internetauftritt des Andreas-Kalenders nicht: Heimlich zu lunsen, bringt gar nichts. Die zusätzlichen Informationen erscheinen dort erst tagaktuell. Zum Heiligabend und mit dem Kalendertürchen Nummer 24 wird schließlich der komplette Überblick geboten.

„Das Christophoruswerk hat für uns das Design übernommen“, sagt Marion Eich-Born und verweist darauf, dass sich so in der Wertschöpfungskette auch Inklusion und Jugendarbeit verbinden ließen. Wie gut das Motiv offensichtlich bei den Erfurtern ankommt, hat sie mehrfach schon direkt erfahren. „Selbst wenn man mit den Exemplaren in der Hand nur kurz irgendwo steht, fragen Passanten nach“, schildert sie.

Druckauflage von 500 Stück war ein Testballon für diese Premiere

Die Druckauflage von 500 Exemplaren war ein Testballon für diesen ersten Andreas-Adventskalender. Davon waren allerdings schon im Vorfeld 100 Stück reserviert. Zudem besteht laut Marion Eichborn aber kurzfristig auch die Chance zum Nachlegen, falls das notwendig werden sollte. Der erste Advent fällt in diesem Jahr auf den 29. November.

Der Andreas-Erfurt-Adventskalender ist für einen Preis von 10 Euro pro Exemplar im Kirchenladen am Domplatz und in den Gemeindebüros von Andreas-, Regler, Prediger- sowie Thomaskirche zu haben.

www.andreasgemeinde-erfurt.de