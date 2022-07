Hitzealarm im Erfurter Zoo

In der Mittagshitze halten auch die Lemuren eine Siesta.

Erfurt. Am Mittwoch sind im Zoopark keine Besuche möglich

In Erfurt gilt am Mittwoch, 20. Juli, die Waldbrandgefahrenstufe 5. Nicht nur Wälder, sondern auch die trockenen Grasflächen sind brandgefährdet. Deshalb bleibt der Zoo am Mittwoch zum Schutz aller geschlossen.

Der Zoopark Erfurt hat sehr viele Grünflächen – über 11 Hektar sind Geschützter Landschaftsbestandteil, dazu zählen außerdem mehrere Wald- und Weideflächen und die Festwiese. Bei der Trockenheit verbreiten sich Brände extrem schnell. Aufgrund der Größe ist eine sichere Evakuierung nicht möglich. Seit Montag ist bereits der Waldweg im Zoo gesperrt. Dieser wird voraussichtlich erst kommende Woche wieder für Besucher zugänglich sein. Raucher:innen bittet der Zoo deshalb inständig, Zigaretten nicht auf den Boden zu werfen. Außerdem gilt die dringende Bitte: Glasflaschen sollen ordnungsgemäß entsorgt werden oder an die Gastronomie zurückgegeben werden.