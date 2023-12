Große Träume Hobbit und Harry Potter in Erfurt: Kleine Helden in der Marktstraße

Erfurt In der Kinder- und Jugendbibliothek werden in der Reihe „Little People – Big Dreams“ große Persönlichkeiten vorgestellt. Wie es 2024 weitergeht.

Die gute Nachricht: alle Veranstaltungsreihen der Kinder- und Jugendbibliothek gehen im neuen Jahr in gewohnter Form weiter. So steht im Dienstagswissen unter dem Motto „Little Poeples – Big Dreams“ (Berühmte Menschen waren auch mal jung) am 9. Januar um 16 Uhr Neil Armstrong im Mittelpunkt. Der amerikanische Testpilot und Astronaut war der erste Mensch, der am 21. Juli 1969 den Mond betrat.

Der Hobbit-Erfinder steht im Mittelpunkt

Zuvor, am 12. Dezember, widmete sich Juliane Sacher dem Schriftsteller John Ronald Reuel Tolkien. Auf der Grundlage der Insel-Verlags-Buchreihe spürte die Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin dem Lebensweg des „tollkühnen“ Sohnes deutschstämmiger englischer Kolonisten nach. So erklärte sie zunächst, dass der Name Tolkien von tollkühn hergeleitet ist.

Auch Erwachsene interessieren sich für Kinderliteratur

Zuweilen „mogeln“ sich auch Erwachsene in die Reihe Dienstagswissen. Darunter Christin Schulze. Die Erfurterin fand es spannend, mehr aus dem Leben von „Promis“ zu erfahren. So hörte sie, dass eine bewegte Kindheit und Jugend offenbar tiefe Spuren in dem späteren Verfasser fantastischer Geschichten wie „Herr der Ringe“ hinterließen.

Einblicke in das Leben eines Besteller-Autors

Im Januar 1892 im südafrikanischen Bloemfontain geboren, verstarb der Vater, als J. R. R. Tolkien, vier Jahre alt war. Seitdem lebte er mit seiner Mutter und dem jüngeren Bruder in der Nähe von Birmingham. Dort streifte er gern durch die freie Natur und lernte diese schätzen. Schon 1804 verstarb auch die Mutter. Sie übergab die Söhne in die Vormundschaft eines katholischen Priesters. Sie wuchsen zunächst bei einer Tante, dann bei einer Pflegemutter auf. Ein Jahr zuvor hatte J. R. R. ein Stipendium an der King-Edward-School erhalten. Dort entwickelte Tolkien eine besondere Begabung zu Sprachen, die er im Studium der Englische Sprache und Literatur ab 1910 am Exeter College in Oxford ausprägte. Er entschloss sich, in den Ersten Weltkrieg zu ziehen. An der französischen Somme wurde er verletzt und kurierte sich in Birmingham. Während der langen Genesungszeit begann er zu schreiben.

Erfurter Kinder lernen Schriftsteller kennen

Schon bald entwickelte sich zwischen Johannes, einem der Besucher der Dienstagsreihe, und Juliane Sacher ein Zwiegespräch. Denn der Junge aus Erfurt war schon gut vertraut mit den Werken von Tolkien. Als Erstes habe er „Hobbit“ verschlungen; dann kam er auch mit dem Lego-Spiel zu „Herr der Ringe“ in Berührung. Dass es außer dem Film sogar eine Enzyklopädie über den Verfasser gibt, wusste er indes nicht.

Bastelangebote werden gut angenommen

Die Promi-Reihe, als Buch verfasst von Maria Isabel Sánchez Varga mit Illustrationen von Aaron Cushley, wurde in diesem Schuljahr in der Kinder- und Jugendbibliothek ins Leben gerufen. Zu den beliebtesten Veranstaltungen gehöre das „Kamishibai“-Theater einmal im Monat, war von Kerstin Weishäupl zu erfahren. Die stellvertretende Leiterin des Hauses in der Marktstraße erwähnte zudem, dass die monatlichen Bastelangebote nahezu überrannt werden. Da funktioniere es nur noch mit Anmeldung.

Auch regionale Autorinnen und Autoren sind gefragt

Die Bibliothekarin erinnerte an die gelungene Festwoche anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Kinder- und Jugendbibliothek als Teil der Erfurter Stadt- und Regionalbibliothek. Erfreulich sei, dass neben den gefragtesten Medien wie „Harry Potter“ auch Bücher regionaler Autoren zu finden wären; etwa Ingrid Annels „Thüringer Sagen“. Kerstin Weishäupl wusste zu berichten, dass per 30. November 163 000 Ausleihen gezählt wurden. Und zwar aus einem Bestand von rund 48 000 Medien.