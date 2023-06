Hochschwangere Frau bei Unfall in Erfurt verletzt – Für das Baby ein aufregender Start ins Leben

Erfurt. Bei einem Unfall in Erfurt sind eine hochschwangere Frau und ihr Verlobter verletzt worden. Dann musste alles ganz schnell gehen.

Der Start ins Leben begann am Dienstag für eine kleine Erfurterin turbulent. Am Nachmittag war es nach Angaben der Polizei im Erfurter Norden an einer Kreuzung zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei kam es nicht nur zu 14.000 Euro Sachschaden. Auch wurden ein 32-jähriger Mann und seine hochschwangere Verlobte leicht verletzt.

Im Krankenhaus wurde bei der 24-Jährigen zur Sicherheit des Kindes, knapp eine Woche früher als geplant, die Geburt eingeleitet. Wenige Stunden nach dem Unfall erblickte ein gesundes Mädchen das Licht der Welt.

Begrüßt wurde sie nicht nur von ihren frisch gebackenen Eltern. Auch eine Polizeistreife ließ es sich nicht nehmen, die kleine Luna mit einem Teddybären willkommen zu heißen.

Das Baby erhielt einen Teddy. Foto: Polizei

