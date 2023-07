Hochwasser in Molsdorf: Ortsbürgermeister sieht die Schuld bei der Stadt Erfurt

Molsdorf. Die freiwillige Feuerwehr war im Dauereinsatz. Der Molsdorfer Ortsteilrat hatte die Erfurter Stadtverwaltung vor diesem Szenario gewarnt.

Ein kurzer Starkregen reichte am Samstag in Molsdorf aus, um weite Flächen im Bereich der Baustelle am Schloßplatz zu überfluten. Wie der Ortsteilbürgermeister Michael Schönau mitteilt, geschah dies nicht zum ersten Mal. Er sieht die Ursache für das Hochwasser in dem fehlenden Überlauf vom Bergborn in den Abwasserkanal, der trotz deutlicher Warnungen durch den Molsdorfer Ortsteilrat auf Anweisung der städtischen Bauleitung entfernt worden sei.

„Die installierten Pumpen reichen nicht aus, auch das ist bekannt“, sagt Schönau. Schlimmeres als überschwemmte Höfe sei nur durch den stetigen Einsatz der freiwilligen Feuerwehr verhindert worden. Der Ortsteilrat kämpfe weiter für die Anbindung des Bach-Überlaufes an den Abwasserkanal, habe bisher von der Stadt aber nur vage Zusagen ohne Zeitfenster erhalten.