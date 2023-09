Hochwasser, Sturm, Stromausfall, Großbrände: Erfurter Bevölkerung soll besser alarmiert werden

Erfurt. Beim Sirenenwarntag wird erneut getestet, wie Erfurt aufgestellt ist. Fest steht, erst im kommenden Jahr kommen vier weitere Sirenen dazu.

Um in einem größeren Notfall viele Menschen informieren zu können, soll es in Erfurt wieder mehr Sirenen geben. Beim Sirenenwarntag vor drei Jahren war offensichtlich geworden, dass es vor allem an einem hapert: an Sirenen.

Nun, am 14. September, ist erneuter Warntag. 2020 existierten acht Sirenen. „Wir planen bis 2025 weitere zehn, bis 2035 soll das komplette Stadtgebiet abgedeckt sein“, sagte damals der stellvertretende Amtsleiter Torsten Hinsche. Doch es gab Lieferschwierigkeiten, auch pandemiebedingt. Immerhin, für das kommende Jahren sind laut Sicherheitsdezernent Andreas Horn vier Sirenen geplant, darunter zwei bei Betrieben, die der Störfallverordnung unterliegen, und zwei in hochwassergefährdeten Gebieten, Möbisburg und Molsdorf.

Ab 2025 sollen jährlich zwei weitere Sirenen dazu kommen. „Außerdem rüsten wir die Bestandssirenen um, so dass sie primär der Bevölkerungswarnung dienen“, sagt Feuerwehrsprecher Lars Angler. Die Sirenen seien nicht, wie häufig früher, da, um die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren zu alarmieren. Diese sind mit Piepser, also Funkmeldeempfängern, ausgestattet.

In Büßleben war die Sirene vor einigen Jahren abgebaut worden, sollte dann an anderer Stelle wieder aufgebaut werden. Doch es gab Liefer- und Montageprobleme, so wird diese Sirene am 14. September noch nicht ertönen.

Anlässe, in denen die Bevölkerung gewarnt werden muss, gibt es viele: Bei Hochwasser, großflächigem lang anhaltenden Stromausfall, Großbränden, Stürmen, Bombenentschärfungen, Austritt von Gefahrstoffen nach Unfällen oder in Betrieben, aber auch terroristischen Anschlägen. Deshalb werden die Sirenen modernisiert. Nach der Wende waren viele Sirenen abgeschafft worden. Doch moderne Technik hin und her, eine Sirene hört im Ort jeder – egal, ob er ein Handy hat oder nicht.