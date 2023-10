Hochwertige Audis im Wert von 70.000 Euro in Erfurt gestohlen

Erfurt. Autodiebe haben in Erfurt zwei hochwertige Fahrzeuge entwendet. Hier schlugen die Unbekannten zu.

Autodiebe haben in Erfurt zwei hochwertige Audis gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatten es die Unbekannten in der Zeit von Donnerstag zu Freitag in Marbach auf einen Audi A4 Avant und in Stotternheim auf einen Audi A6 Avant abgesehen.

Beide Fahrzeuge waren mit einem Keyless-Go-System ausgestattet, dass die Diebe möglicherweise nutzten, um das Funksignal des Systems zu manipulieren. Der entstandene Gesamtschaden wird auf circa 70.000 Euro geschätzt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.