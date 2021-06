Die Polizei fahndet in Erfurt nach einem gestohlenen hochwertigen Auto. (Symbolfoto)

Hochwertiges Auto in Erfurt gestohlen

Erfurt. Ein hochwertiges Auto wurde in Erfurt von Unbekannten gestohlen.

In der Nacht von Freitag zu Samstag stahlen in Erfurt Unbekannte in der Gustav-Freytag-Straße einen hochwertigen Pkw.

Laut Angaben der Polizei handelt es sich um einen Toyota Land Cruiser, der einen Wert von 55.000 Euro haben soll.

In dem Auto befanden sich auch persönliche Dokumente sowie Bargeld vom Besitzer.